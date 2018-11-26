Прямой эфир с замглавы Якутска по экономике и финансам

Сегодня, 26 ноября в 18.30 часов, в телевизионном эфире ГТРК «Саха» на канале «Россия 24» заместитель главы города Якутска по экономике и финансам Михаил Воробьев примет участие в передаче «Прямой эфир с городом» и ответит на актуальные вопросы жителей Якутска.

Свои вопросы и пожелания вы можете задать в прямом эфире, позвонив в студию 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы.