Прямая линия с главным следователем Якутии

Продолжает работу прямая линия с руководителем следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия).

Жители Якутии имеют возможность обратиться к руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) Александру Заболиченко с заявлениями, либо жалобами на действия или бездействие следователей и руководителей следственных отделов.

Руководитель управления также примет предложения, просьбы о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя или других лиц.

Прямая телефонная линия работает по номеру 8-914-272-66-50 каждую среду с 9 до 13 часов.

Кроме того, граждане могут подойти на личный прием к руководителю в следственное управление СКР по РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Петровского, 19/2 каждую среду с 15 до 18 часов. Запись на прием производится по телефонам: 8 (4112) 40-31-87, 40-32-64.