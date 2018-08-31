«Прямая линия с Айсеном Николаевым» на федеральных телеканалах

Завтра, 1 сентября, состоится «Прямая линия с Айсеном Николаевым». Трансляция начнется в 19.00 по якутскому времени. Врио главы республики ответит на интересующие якутян вопросы, расскажет о путях решения наиболее актуальных проблем и выскажет свое мнение по ключевым направлениям развития Якутии.

Трансляция пройдет на федеральных телерадиоканалах «Россия 24» и «Радио России», а также на республиканских телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24», «Мамонт», и радио «Тэтим». Во время прямого эфира Айсену НИКОЛАЕВУ можно будет задавать вопросы, позвонив в студию или направив вопрос на электронную почту, которая будет доступна во время трансляции.

Это будет первая прямая линия Айсена Николаева на посту врио главы республики.