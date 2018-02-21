Пройдут Республиканские соревнования по комнатным авто- и авиамоделям

27 и 28 февраля 2018 г. состоятся Республиканские соревнования на Кубок Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по комнатным авто- и авиамоделям. Из числа победителей будет сформирована сборная команда республики для участия на Всероссийских соревнованиях.
Соревнования посвящены 80-летию первого академика Российской академии наук В.П. Ларионова, 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России и 55-летию Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне».
Организаторы: Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» при поддержке Хобби Центра, ДОСААФ и ГИБДД.
Главной целью соревнований является пропаганда и развитие комнатных технических видов спорта среди обучающихся республики.
На соревнованиях по комнатным авиамоделям будут представлены планеры, резиномоторные самолеты, вертолеты, а также авиасимуляторы. По автомоделям: легковые и грузовые модели. Комнатная модель может ездить и летать исключительно в закрытом пространстве и приводится в движение двигателем из резины или другого эластичного материала.
Соревнования по автомоделям: кордовые
Дата: 27.02.2018
Время: 10:00
Место: с. Хатассы, 10 (бывшая воинская часть)
Соревнования по комнатным авиамоделям и радиоуправляемым автомоделям
Дата: 28.02.2018
Время: 9:00
Место: г. Якутск, с/к «Дохсун», ул. Лермонтова, 62/5