Пройдут Республиканские соревнования по комнатным авто- и авиамоделям

27 и 28 февраля 2018 г. состоятся Республиканские соревнования на Кубок Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по комнатным авто- и авиамоделям. Из числа победителей будет сформирована сборная команда республики для участия на Всероссийских соревнованиях.

Соревнования посвящены 80-летию первого академика Российской академии наук В.П. Ларионова, 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России и 55-летию Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне».

Организаторы: Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» при поддержке Хобби Центра, ДОСААФ и ГИБДД.

Главной целью соревнований является пропаганда и развитие комнатных технических видов спорта среди обучающихся республики.

На соревнованиях по комнатным авиамоделям будут представлены планеры, резиномоторные самолеты, вертолеты, а также авиасимуляторы. По автомоделям: легковые и грузовые модели. Комнатная модель может ездить и летать исключительно в закрытом пространстве и приводится в движение двигателем из резины или другого эластичного материала.

Соревнования по автомоделям: кордовые

Дата: 27.02.2018

Время: 10:00

Место: с. Хатассы, 10 (бывшая воинская часть)

Соревнования по комнатным авиамоделям и радиоуправляемым автомоделям

Дата: 28.02.2018

Время: 9:00

Место: г. Якутск, с/к «Дохсун», ул. Лермонтова, 62/5