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Пройден полувековой рубеж – спасены сотни тысяч детских жизней

«Несмотря на климато-географические особенности, проблематичность оказания медицинской помощи в связи с большими расстояниями между населенными пунктами, по результатам 10 месяцев 2017 года младенческая смертность в нашей республике снизилась до 4,2 промилле, тогда как по РФ – 5,6 промилле».

1 декабря 1967 года в Якутии было открыто специализированное отделение детской хирургии. Эта дата стала отправной точкой для развития детской хирургической службы.

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию детской хирургической службы Республики Саха (Якутия) в Республиканской больнице №1 – НЦМ состоялись мастер-классы, научно-практические конференции и круглые столы с участием именитых детских хирургов и специалистов в области детской хирургии из разных городов России.

30 ноября 2017 года прошли 2 мастер-класса — Малоинвазивная реконструктивная хирургия пороков развития и мастер-класс По хирургической коррекции врожденной деформации позвоночника у детей.

Мы побывали на мастер-классе «Малоинвазивная реконструктивная хирургия пороков развития» с участием руководителя отдела детской хирургии Центральной Кремлевской больницы Управления делами Президента РФ, главного эксперта Росздравнадзора РФ по детской хирургии, заслуженного изобретателя РФ, доктора медицинских наук, профессора Киргизова Игоря Витальевича (г. Москва).

В операционном зале №1 Педиатрического центра Республиканской больницы №1 маленькому пациенту 4 лет провели второй этап сложной реконструктивной операции по устранению врожденного заболевания прямой кишки. Игорь Витальевич более часа выполнял высокотехнологичную операцию на аппарате последнего поколения — Valleylab FT-10, который помогает проводить оперативные вмешательства на совершенно новом уровне качества хирургического воздействия. Во время операции Игорь Витальевич отметил, что если вчера скальпель был универсальным «орудием труда» хирургов, то уже сегодня ему на смену пришли  уникальные электрохирургические системы, позволяющие проводить сложнейшие операции с минимальными осложнениями для пациента.

Так, благодаря высокотехнологическому оборудованию операция проходит бескровно, качество гораздо лучше, аппарат сам контролирует работу – в этом и смысл высокотехнологической помощи, одобрительно отозвался об аппарате Игорь Витальевич. Клинически это проявляется легкостью начала рассечения и неизменной эффективностью на тканях ануса и прямой кишки ребенка в процессе электрохирургического воздействия и сохранения постоянства подаваемой в операционное поле мощности. Профессор Киргизов сообщил, что после операции с помощью данной системы период восстановления после операции сокращается, соответственно сокращается и  срок госпитализации. Благодаря столь тонкой и ювелирной ра­боте снижается риск инфекций и послеоперационных осложнений.

После операции Игорь Витальевич отметил, что операции, выполняемые при помощи современного оборудования, отвечающего новым требованиям детской хирургии, позволяют на высоком уровне проводить хирургические вмешательства маленьким пациентам. А мастер-классы, наставничество в процессе обучения дают дополнительный импульс в развитии детской хирургии республики. Он пожелал своим коллегам, якутским детским хирургам, удачи в работе, стремления ко всему новому.

По словам Валентины Алексеевны, заместителя генерального директора по лечебной работе РБ№1-НЦМ, в эти дни проведено 8 операций с участием знаменитых профессоров.

Кроме того, в первый день юбилейных мероприятий прошел Круглый стол по вопросам педиатрической реаниматологии и анестезиологии, и по проблемам респираторной поддержки у новорожденных при первичной и вторичной недостаточности легочного сурфактанта.  Почетными гостями выступили заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ, доктор медицинских наук, профессор Александрович Юрий Станиславович, доктор медицинских наук, профессор Заболотский Дмитрий Владиславович, кандидат медицинских наук, доцент Пшенников Константин Викторович, доктор медицинских наук, профессор Розенберг Олег Александрович.

К концу дня в республиканском Медиа-центре состоялась пресс-конференция, посвященная праздничным мероприятиям детской хирургии в Республике Саха (Якутия), в котором приняли участие министр здравоохранения РС (Я) Михаил Егорович Охлопков, заместитель генерального директора по лечебной работе РБ№1-НЦМ, руководитель СНК «Детская хирургия» Валентина Алексеевна Саввина,  практикующие врачи республиканских медорганизаций, а также почетные гости юбилейных мероприятий. Здесь были ученые с мировой известностью: руководитель отдела детской хирургии ЦКБ управделами Президента РФ, главный эксперт Росздравнадзора РФ по детской хирургии, заслуженный изобретатель РФ, д.м.н. профессор Киргизов Игорь Витальевич (г. Москва), главный детский хирург Сибирского федерального округа, руководитель центра хирургии новорожденных, д.м.н. профессор Козлов Юрий Андреевич (г. Иркутск), заведующий кафедрой детской хирургии НГМА, д.м.н. профессор Паршиков Вячеслав Владимирович (г. Нижний Новгород), профессор кафедры детской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. Мокрушина Ольга Геннадьевна (г. Москва), доцент кафедры детской хирургии и урологии-андрологии ФПОВ ИГМУ, к.м.н. Перловская Валентина Вадимовна (г. Иркутск), врач детский уролог отделения хирургии новорожденных и недоношенных детей ДКБ №13 им. Н.Ф. Филатова, к.м.н. Левитская Марина Владимировна (г. Москва), главный детский хирург Чувашской Республики, главный врач ДГКБ, к.м.н. Павлов Анатолий Александрович, заместитель главного врача по хирургии АОДКБ им. Выжлецова, к.м.н. Стройков Михаил Владимирович (г. Архангельск), заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ, д.м.н. профессор Александрович Юрий Станиславович (г. Санкт-Петербург), д.м.н. профессор Заболотский Дмитрий Владиславович (г. Санкт-Петербург), к.м.н. доцент Пшенников Константин Викторович (г. Санкт-Петербург), главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог МЗ Сахалинской области, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии Областной детской больницы Немец Виктор Дмитриевич (г. Южно-Сахалинск) и другие.

Министр здравоохранения Якутии Михаил Охлопков озвучил достижения детской хирургии республики и отметил, что несмотря на климатогеографические особенности, проблематичность оказания медицинской помощи в связи с большими расстояниями между населенными пунктами, по результатам 10 месяцев 2017 года младенческая смертность в нашей республике снизилась до 4,2 промилле, тогда как по РФ – 5,6 промилле. Если раньше ежегодно теряли около 500-600 детей до года,  то теперь при помощи высокотехнологической помощи смертность снизилась в разы, и случаи младенческой смертности уже стали единичными. Михаил Егорович обратил внимание на то, что сейчас медицина наиболее пациентоориентированная, персонализированная, и вклад детских хирургов в снижение младенческой смертности составляет 35% по республике.

Профессор И.В. Киргизов рассказал, что в Якутию он приезжает уже в 6 раз, и с каждым разом он отмечает мощное развитие детской хирургии, ее современность и высокотехнологичность. На этот раз он привез новое оборудование, которое будет большой подмогой для якутских хирургов.

Профессор Ю.А. Козлов также поздравил коллег с юбилеем, пожелал им смотреть вперед, думать о ментальной хирургии и генной инженерии. Юрий Андреевич отметил хороший уровень развития детской хирургической службы и сказал, что главная задача детских хирургов это сделать сложные операции обычными, обычные – простыми, простые – очень красивыми.

После теплых слов, на конференции обсудили вопросы роли цифровых технологий, роботизированной хирургии, подходы и тактики обучения специалистов, актуальные вопросы общей детской хирургии. Наших врачей волновали вопросы непрерывного образования с приглашением именитых хирургов-ученых,  аккредитация и обучение детских хирургов.

В целом, пресс-конференция прошла очень насыщенно, якутские специалисты получили обстоятельные ответы на свои вопросы и пожелали сотрудничать и обмениваться опытом в дальнейшем.

На второй день мероприятий, 1 декабря 2017 года, в актовом зале Педиатрического центра РБ№1-НЦМ, с утра, состоялась  научно-практическая конференция «Достижения и перспективы детской хирургии», на которой прозвучали очень интересные и разноплановые доклады уважаемых коллег.

Поздравляем детских хирургов с 50-летним юбилеем детской хирургической службы Республики Саха (Якутия) и желаем счастья, благополучия, плодотворной, успешной работы в решении новых задач, направленных на охрану здоровья детей!

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Источник: Дарья Макарова. Фото: Антонина Васильева. Видео: Назар Аммосов, Гаврил Николаев. https://minzdrav.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2840316
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