Прояви свой талант, получи приз и сделай доброе дело – приглашаем на конкурс «Навстречу северной Авроры»!

Студенческий театр «Туйэркэн» Арктического государственного института культуры и искусств объявляет о Республиканском детском вокально-исполнительском конкурсе «Навстречу северной Авроры»!

Проект реализуется в рамках учебной дисциплины «Ар-менеджмент» студентами II курса кафедры СКД – будущими постановщиками и продюсерами культурно-досуговых программ под руководством доцента кафедры СКДиМК АГИКИ, к.п.н. Василисы Александровны Тарасовой.

Задачами конкурса являются выявление творческого потенциала и поддержка талантливых детей, пропаганда вокально-исполнительского искусства, а также помощь Иванову Айхалу Артемиевичу 27.07.2015 г.р.

Участие могут принять дети и молодежь от 7 до 18 лет.

Итак, что для этого требуется?

Во-первых, это быть подписанным на аккаунт Конкурса в Instagram@northaurora2018и аккаунт Арктического государственного института культуры и искусств @agiki.ru

Выложить видео своего выступления с хэштегом #northAuroraTalent на своей странице и отметить страницы @northaurora2018 и @agiki.ru

Написать Ф.И.О., школу и возраст участника.

Страница должна быть открытой в период проведения конкурса.

Видео заявки принимаются с 15 ноября до 3 декабря.

Гала концерт пройдет 9 декабря в молодежном центре @arena.31 в 17:00, вход 500 руб., где и объявят победителей конкурса.

Вас ждут крутые призы от спонсоров:

Обладателю гран-при в старшей возрастной категории — путевка в детский лагерь Айар Кут Hollywood @hollywood_ykt

В младшей возрастной категории — месячный абонемент на обучение в языковой школе “I speakenglish” @ise_ykt

А также множество других поощрительных призов!

Все вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд «Харысхал» @dobraya_stranica на лечение Иванова Айхала Артемиевича, 27.07.2015 г.р. Диагноз: детский церебральный паралич, смешанная форма. Симптоматическая эпилепсия, хроническая ретинопатия, бронхолегочная дисплазия.

Так, что если ты хорошо поешь или играешь на музыкальных инструментах, ты именно тот, кто нужен!