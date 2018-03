Супермама😍 . Источник @navygator_ Вот так сейчас выглядит образ многодетной мамы. Еще одно доказательство, что нет ничего невозможного. Любящая жена и мама троих замечательных детишек. . #SakhaLife #людмиласоколова #девушкиякутии

A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Mar 3, 2018 at 5:42am PST