Проверено на себе. Прорыв батареи в минус 45 

Вечером, 22 декабря, возвратившись с работы домой (ул. Октябрьская, 27/4), я сразу заметил, что входная дверь первого подъезда как-то изменилась. И точно, она вся была покрыта инеем.

Странно, подумал я, да еще и пахнет как в парной… Неужели БАТАРЕЮ в подъезде прорвало? Прислушался… Похоже, что-то шипит. Открыл домофон и осторожно приоткрыл дверь, а вдруг там струя кипятка? Смотрю – в подъезде стоит густой туман, с потолка льется горячая вода, на полу грязные лужи и все стены в потеках! Ужас.

Слышу, за закрытой дверью голосит соседка по этажу: «Ооо, обои, мои обои, я только ремонт сделала!» Ну, думаю, залили соседи сверху – вот негодяи! Там как раз арендаторы разные живут. Быстро в квартиру, вроде пока сухо, но в тамбуре лужи и вода сверху подтекает. Иду наверх искать причину. На втором этаже мокро, а выше уже сухо. Значит, ищем причину на втором.

Там молодой парнишка совком черпает воду. Спрашиваю, в чем дело? Оказывается около часа назад лопнула батарея в кладовках на 2 этаже, сантехники уже были, перекрыли воду и ушли. А он борется с последствиями аварии. Воды много, он один. Вижу, что уровень воды на полу постепенно уменьшается, и над нашим тамбуром весело льется вода.

Пришлось сходить домой, надеть резиновые перчатки, взять ведро и тряпку и подняться наверх, убирать воду. Соседка на 1 этаже, держа входную дверь своей квартиры нараспашку, всем возвращающимся с работы жильцам задавала один и тот же вопрос: «Нас залили! Кто мне компенсирует ремонт?». Вопрос остался без ответа…

Когда совместными усилиями с парнишкой убрали воду на 2 этаже, тот поделился, что никто из соседей не то, что не помог ему убирать воду, но даже не звонил в ЖЭУ!

И даже никто не пришел и не поинтересовался, откуда течет вода! Даже та соседка, квартиру которой залило! Ее хватило только на причитания в своей квартире. Когда позже начали выяснять, почему произошел прорыв батареи? Версия (неофициальная) сантехников – была завоздушена батарея и потому в сильный мороз лопнула. Значит, она была холодная и никто из жильцов, кто хранит свои вещи в кладовке, не известил об этом управляющую компанию. Ну и управляющая компания «Прометей плюс», сама (возможно) не проверяет поступление тепла в батареи на этажах. Пофигизм с обоих сторон. Прошлая зима была теплая, возможно, поэтому батареи выдержали, ну а нынче не пронесло.

Поздно вечером, когда писал эту заметку, позвонил взволнованный родственник, который уже был наслышан о нашей аварии. Он сообщил, что у него остывают батареи в квартире, и он слышит внутри радиаторов какие-то странные звуки.

Срочно звони в свое ЖЭУ, сказал я ему, и сообщи о ЧП! Он позвонил и узнал, что лопнули батареи в квартире его соседей этажом ниже. Отметим, что этим летом они сделали евроремонт и установили новые радиаторы отопления. Вот их и разорвало. Сантехники уже там, и к утру теплоснабжение обещали восстановить.