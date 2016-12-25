ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.12.2016, 15:35
Общество
Полвека рука об руку
25.12.2016, 15:33
Происшествия
В Якутии произошло 9 пожаров
25.12.2016, 15:31
Политика
Вниманию журналистов!
25.12.2016, 10:37
Общество
Сегодня день рождения судьи
25.12.2016, 9:30
Республика
Новогоднее чудо
25.12.2016, 9:24
Происшествия
Эксклюзив
Проверено на себе. Прорыв батареи в минус 45 
24.12.2016, 21:46
Культура & Образование
В сфере образования завершается Год дополнительного образования республики
24.12.2016, 21:40
Культура & Образование
Дневник Ёлки Главы. День заезда
24.12.2016, 21:28
Политика
Экстра
Избран главный якутский единоросс
24.12.2016, 15:51
Красота & Здоровье
В Якутии сняли социальный ролик «Я – ВРАЧ!»
24.12.2016, 12:20
Красота & Здоровье
В Якутске открывается новый салон спа-процедур и тайского массажа!
24.12.2016, 12:00
Политика
Сегодня день рождения депутата и замминистра
24.12.2016, 11:59
Происшествия
МЧС: Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета – наиболее  ненадежный
24.12.2016, 10:32
Происшествия
В Якутии произошло 8 пожаров
24.12.2016, 9:52
Культура & Образование
Афиша
Ведущие ПЕСНЯ ГОДА : «Мы с детства любим этот фестиваль…»
24.12.2016, 9:24
Столица
Год труда стал ярким на спортивные события и победы
24.12.2016, 9:23
Экономика
26   декабря откроет двери  пункт приема платежей  на Курашова, 8
24.12.2016, 9:20
Экономика
Резидент Центра кластерного развития «Якутия»: «СК-Мебель»
23.12.2016, 20:38
Столица
Якутяне выбрали обладателей премии «Народное признание»
23.12.2016, 19:25
Желток
Видео
Мой убийца… мумия
23.12.2016, 19:16
Культура & Образование
У  «руля» — тьюторы республики!
23.12.2016, 18:07
Общество
Новогодние добрые чудеса нужны всем
23.12.2016, 17:44
Экология
«Алмазы Анабара» подписали первое соглашение с Минприроды Якутии
23.12.2016, 17:30
Культура & Образование
Фотофакт
В Якутске подвели итоги Года кино-2016!
23.12.2016, 17:21
Происшествия
Как пытаются дискредитировать одного из крупнейших налогоплательщиков республики
23.12.2016, 17:20
Финансы
Представительство Алмазэргиэнбанка в Санкт-Петербурге отмечает сегодня свое пятилетие!
23.12.2016, 17:10
Желток
Читайте в декабрьском выпуске Журфикса!
23.12.2016, 17:09
Экономика
Определены призеры акции «Якутскэнерго»
23.12.2016, 17:04
Происшествия
Глухари, лось и олени стали жертвой браконьеров в Нюрбе
23.12.2016, 16:37
Культура & Образование
Фотофакт
Императорский дом наградил ректора АГИКИ
23.12.2016, 16:34
Общество
Минкультуры Якутии выражает соболезнования Виталию Власову
23.12.2016, 16:29
Экономика
«Мега Тойс» представляет военные конструкторы
23.12.2016, 16:23
Экономика
«ЖИВИ! МЕЧТАЙ! ВОПЛОЩАЙ!»
23.12.2016, 15:50
Финансы
Карту Россельхозбанка примерили «Боня и Кузьмич»
23.12.2016, 15:35
Общество
Получите красивый номер и бесплатную связь на полгода от МТС
23.12.2016, 15:15
Политика
Галина Данчикова: ЕР задала принципиально новый формат работы в регионах
23.12.2016, 15:09
Культура & Образование
Юные таланты Арктики: Высшая школа музыки прослушала более 480 детей из северных улусов
23.12.2016, 14:55
Культура & Образование
В ИДПО — очередные курсы для начинающих фермеров
23.12.2016, 14:44
Общество
«Эрмитаж» в аэропорту Якутска
23.12.2016, 14:39
Происшествия
Полиция Якутска изъяла из магазинов «Боярышник»
23.12.2016, 14:33
Столица
О режиме работы медицинских организаций Якутска в новогодние выходные дни
23.12.2016, 14:30
Столица
Потребители «Арсенала плюс» и «ЖКХ Промышленное» переведены на прямые расчеты с энергетиками
23.12.2016, 14:18
Республика
ВСМС: Единая цель — развитие местного самоуправления
23.12.2016, 12:31
Общество
Воронежский экстремал провел 122 дня на озере Лабынкыр в Якутии
23.12.2016, 11:43
Происшествия
Сотрудники противопожарной службы республики спасли 3 человек
23.12.2016, 11:36
Происшествия
Пожар в 2-этажке Якутска
23.12.2016, 11:33
Экономика
Кассы Энергосбыта работают в усиленном режиме
23.12.2016, 10:23
Происшествия
Прокуратура выявила в Жанхадинском наслеге хитрую администрацию
23.12.2016, 10:02
Общество
Видео
Проект: Инвестиционная Среда
23.12.2016, 9:59
Происшествия
Скандал в поселке Серебряный Бор
23.12.2016, 9:50
Столица
До завершения Благотворительной акции «Елка Добра» остались считанные дни
23.12.2016, 9:15
Желток
Фотофакт
Полтавченко поздравил Егора Борисова с юбилеем несуществующей должности
23.12.2016, 9:06
Происшествия
МЧС желает всем безопасного Нового Года         
23.12.2016, 8:52
Красота & Здоровье
Якутянам вручили благодарственные письма от Светланы Медведевой
23.12.2016, 2:07
Столица
Люди в белых халатах поддержали Елку Добра
23.12.2016, 1:37
Происшествия
Эксклюзив
Крупная партия контрафактных пуховиков изъята в аэропорту Якутска
22.12.2016, 21:30
Республика
Алданские «береговчане» отметили международный день бардовской песни
22.12.2016, 20:36
Культура & Образование
В Якутске обсуждаются вопросы дополнительного образования детей
22.12.2016, 18:54
Культура & Образование
Команда системы образования Якутии в Хабаровске и Сеуле
22.12.2016, 18:49
Культура & Образование
Эксклюзив
Лингвистический талант Максима Кировича Аммосова
22.12.2016, 18:19
Столица
Что построено в столице в Год труда ?
22.12.2016, 18:12
Экономика
Якутскэнерго: в новый год без долгов!
22.12.2016, 17:52
Происшествия
Нюрбинские пожарные  спасли 6 человек от замерзания
22.12.2016, 17:50
Столица
Видео
Новый гимн Якутска (аудио)
22.12.2016, 17:47
Финансы
Контакт-центр Россельхозбанка признан лучшим в финансовом секторе!
22.12.2016, 17:43
Столица
Столица наградила молодых лидеров, стройотрядовцев, вайнеров
22.12.2016, 17:23
Республика
«Боярышника» в Якутии пока не обнаружено
22.12.2016, 16:54
Столица
Городская Дума завершает год принятием нового бюджета и нового гимна
22.12.2016, 16:23
Спорт
Лилия Галеева — чемпионка Дальнего Востока по самбо!
22.12.2016, 16:02
Республика
Мнение якутян об акции судебных приставов
22.12.2016, 15:39
Происшествия
На федеральной трассе «Вилюй» спасены 10 человек
22.12.2016, 15:26
Республика
МЧС напоминает правила безопасности в период сильных морозов
Архив новостей
Происшествия
25 декабря 2016, 9:24
1012

Проверено на себе. Прорыв батареи в минус 45 

20161224_115144

Вечером, 22 декабря, возвратившись с работы домой (ул. Октябрьская, 27/4), я сразу заметил, что входная дверь первого подъезда как-то изменилась. И точно, она вся была покрыта инеем.

Странно, подумал я, да еще и пахнет как в парной… Неужели БАТАРЕЮ в подъезде прорвало? Прислушался… Похоже, что-то шипит. Открыл домофон и осторожно приоткрыл дверь, а вдруг там струя кипятка? Смотрю – в подъезде стоит густой туман, с потолка льется горячая вода, на полу грязные лужи и все стены в потеках! Ужас.

20161224_115330

20161222_183814

Слышу, за закрытой дверью голосит соседка по этажу: «Ооо, обои, мои обои, я только ремонт сделала!» Ну, думаю, залили соседи сверху – вот негодяи! Там как раз арендаторы разные живут. Быстро в квартиру, вроде пока сухо, но в тамбуре лужи и вода сверху подтекает. Иду наверх искать причину. На втором этаже мокро, а выше уже сухо. Значит, ищем причину на втором.

Там молодой парнишка совком черпает воду. Спрашиваю, в чем дело? Оказывается около часа назад лопнула батарея в кладовках на 2 этаже, сантехники уже были, перекрыли воду и ушли. А он борется с последствиями аварии. Воды много, он один. Вижу, что уровень воды на полу постепенно уменьшается, и над нашим тамбуром весело льется вода.

20161224_115252

Пришлось сходить домой, надеть резиновые перчатки, взять ведро и тряпку и подняться наверх, убирать воду. Соседка на 1 этаже, держа входную дверь своей квартиры нараспашку, всем возвращающимся с работы жильцам задавала один и тот же вопрос: «Нас залили! Кто мне компенсирует ремонт?». Вопрос остался без ответа…

20161224_115105

Когда совместными усилиями с парнишкой убрали  воду на 2 этаже, тот поделился, что никто из соседей не то, что не помог ему убирать воду, но даже не звонил в ЖЭУ!

И даже никто не пришел и не поинтересовался, откуда течет вода! Даже та соседка, квартиру которой залило! Ее хватило только на причитания в своей квартире. Когда позже начали выяснять, почему произошел прорыв батареи?  Версия (неофициальная) сантехников – была завоздушена батарея и потому в сильный мороз лопнула. Значит, она была холодная и никто из жильцов, кто хранит свои вещи в кладовке, не известил об этом управляющую компанию. Ну и управляющая компания «Прометей плюс», сама (возможно) не проверяет поступление тепла в батареи на этажах. Пофигизм с обоих сторон. Прошлая зима была теплая, возможно, поэтому батареи выдержали, ну а нынче не пронесло.

20161224_115058

Поздно вечером, когда писал эту заметку, позвонил взволнованный родственник, который уже был наслышан о нашей аварии. Он сообщил, что у него остывают батареи в квартире, и он слышит внутри радиаторов какие-то странные звуки.

Срочно звони в свое ЖЭУ, сказал я ему, и сообщи о ЧП! Он позвонил и узнал, что лопнули батареи в квартире его соседей этажом ниже. Отметим, что этим летом они сделали евроремонт и установили новые радиаторы отопления. Вот их и разорвало. Сантехники уже там, и к утру теплоснабжение обещали восстановить.

20161224_115157(0)

comments powered by HyperComments
Источник: Возмущенные жители дома по адресу: ул. Октябрьская, 27/4.
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
19.12.2016, 11:01
Желток
Фотофакт
«Мясной король» Якутии женил сына?
19.12.2016, 9:24
Происшествия
Веселый вечер в баре и в сауне с незнакомцами, закончился для мужчины в Якутске печально
19.12.2016, 18:09
Республика
Новые назначения в министерствах республики
22.12.2016, 8:55
Политика
Видео
Эксклюзив
Егор Борисов сказал, кого он поддержит на выборах мэра Якутска
22.12.2016, 9:14
Происшествия
Резонанс
Прокуратура требует уничтожить элитные дома-отдыха «Лямпушка» в Якутии
19.12.2016, 18:03
Политика
Отставка
20.12.2016, 23:28
Желток
Фотофакт
Депутата Ил Тумэна лишили права голосовать против!
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
15590740_930958407040490_6503122183687980560_o Афиша
Культура & Образование
24.12.2016

Ведущие ПЕСНЯ ГОДА : «Мы с детства любим этот фестиваль…»

лого титул
Столица
23.12.2016

Якутяне выбрали обладателей премии «Народное признание»

moj_ubijca_2 Видео
Желток
23.12.2016

Мой убийца… мумия

ДП1 (14 of 38)
Экология
23.12.2016

«Алмазы Анабара» подписали первое соглашение с Минприроды Якутии

AS9B2896 Фотофакт
Культура & Образование
23.12.2016

В Якутске подвели итоги Года кино-2016!

фапк якутия
Происшествия
23.12.2016

Как пытаются дискредитировать одного из крупнейших налогоплательщиков республики

Питер
Финансы
23.12.2016

Представительство Алмазэргиэнбанка в Санкт-Петербурге отмечает сегодня свое пятилетие!

SAM_1309_novyy_razmer-800x600
Происшествия
23.12.2016

Глухари, лось и олени стали жертвой браконьеров в Нюрбе