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4 мая 2017, 18:21
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Протестирована проточность Городского канала

Первый заместитель главы города Якутска Дмитрий САДОВНИКОВ, начальник отдела за внешним благоустройством Службы эксплуатации городского хозяйства Владимир АММОСОВ и начальник Объединенной гидрометеорологической станции Якутска Евгений ПЕРФИЛЬЕВ совершили сплав по реке Шестаковка и тем самым проверили проточность Городского канала.

На реке Шестаковка есть водораспределительный шлюз-регулятор. От него берут начало три рукотворных русла — два идут в Пригородное и Хатассы, а одно – в сторону города. Именно по нему до Атласовских озер и был совершен первый в истории сплав по Горканалу.

В прошлом году на этом участке были проведены дноуглубительные работы, что позволило увеличить водопропускную способность канала. На сегодняшний день бутовым камнем укрепляются откосы от шлюза-регулятора до моста Павлова, от которого в последующем будет протянута эксплуатационная дорога до Атласовских озер.

«Можно сказать, что это первый сплав по городскому каналу. Мы проплыли порядка 5 километров, просекли два моста и остались очень довольны. Препятствий не было, путь оказался полностью прочищенным. Также нам помогало хорошее течение. Конечный результат мы увидим после того, как вода очистится и остановит заиливание озер», — поделился Владимир Аммосов.

Восстановление проточности Горканала началось еще в 2013 году по поручению главы города Якутска Айсена Николаева. С тех пор на гидротехническом сооружении проведена масштабная работа по санитарной очистке и углублению дна. Например, такие работы в прошлом году были восстановлены участки на ул. Некрасова и Леваневского, Петровского и Каландаришвили, Кальвица и оз. Хомустах. В итоге проточность канала была обеспечена от ВРУ «Шестаковка» до ВПС-4 на Даркылахе.

В текущем году дноуглубление будет продолжено на участках от оз. Сергелях до оз. Сайсары вдоль улицы Красильникова, от моста Дзержинского до оз. Солдатское вдоль ул. Кальвица и от ул. Авиационная до оз. Хомустах. Кроме того, получены техусловия на перенос сетей электроснабжения, расположенных на охранной зоне горканала в районе ул. Субурусского (за торговым центром «Айгуль»), и разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт шлюза-регулятора на Шестаковке. Как отметил Владимир Аммосов, после того, как завершится обновление малого кольца, продолжится восстановление большого.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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