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Общество
Видео
Прославленный олимпиец и оппозиционер Александр Иванов о скандале вокруг министра Балакшина и современной политике
17.02.2018, 17:50
Культура & Образование
В IX раз прошла выставка кузнецов Якутии «Дархан Уус»
17.02.2018, 16:40
Происшествия
В Якутии задержаны четверо подозреваемые в краже денег и ювелирки на 3 млн. руб.
17.02.2018, 16:24
Культура & Образование
Ыллаа- туой, уол о5о: Отгремел вокальный конкурс среди мальчиков и юношей
17.02.2018, 16:08
Общество
В Якутии почтили память Тараса Десяткина
17.02.2018, 15:58
Республика
19 февраля предстоят временные ограничения электроснабжения
17.02.2018, 12:17
Культура & Образование
Якутяне вновь избраны в состав правления Союза писателей России
17.02.2018, 11:19
Культура & Образование
Совещание молодых писателей откроет новые имена
17.02.2018, 11:05
Культура & Образование
Егор Борисов поздравляет с Днём Российских студенческих отрядов
17.02.2018, 10:47
Политика
В России стартует период агитации в СМИ за кандидатов в президенты
17.02.2018, 9:27
Происшествия
В Якутске произошло 3 пожара
17.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 17 февраля 2018
17.02.2018, 2:04
Желток
Фотофакт
Оригинальное признание в любви в якутском селе
17.02.2018, 1:46
Общество
Сегодня день рождения главы, журналиста и шоумэна
16.02.2018, 23:25
Республика
В Алданском пожарно-спасательном гарнизоне прошли соревнования по мини-футболу
16.02.2018, 20:08
Общество
Резонанс
Сахатранснефтегаз: Кому выгодно выдумывать «конские тарифы»?
16.02.2018, 18:00
Общество
Первый обучающий для первых «исторических» наблюдателей
16.02.2018, 17:50
Сахалыы
Тыл тыыннаах буоларын туһугар
16.02.2018, 17:40
Финансы
Алмазэргиэнбанк снижает процентные ставки по ипотеке
16.02.2018, 17:30
Экономика
 «Теплоэнергосервис» начал подготовку к будущей зиме
16.02.2018, 17:20
Столица
Чтобы порадовать детей, учителя школы-интерната в -45 изготавливали ледяные скульптуры
16.02.2018, 17:10
Экономика
Доставка топлива в Абыйском районе производится по плану
16.02.2018, 16:55
Республика
В Ленске на рейтинговое голосование предлагается пять объектов благоустройства
16.02.2018, 16:40
Экономика
В Жатае пройдет апробация экспериментальной мусоросжигательной установки
16.02.2018, 16:30
Спорт
«Восхождение на Победу было не из легких, в любой момент мы могли погибнуть»
16.02.2018, 16:15
Общество
ЦИК Якутии задействует вертолеты и снегоходы для организации досрочного голосования
16.02.2018, 16:09
Культура & Образование
Эксклюзив
Известный российский дирижер высудил свой гонорар у ГТОиБ Якутии
16.02.2018, 16:00
Столица
Какие общественные места будут благоустроены в 2018 году решат горожане
16.02.2018, 15:50
Происшествия
Житель Якутска взял кредит по подложным документам
16.02.2018, 15:40
Красота & Здоровье
Больше не нужно вставать в 6 утра за талоном к зубному
16.02.2018, 15:25
Происшествия
Старшеклассник подозревается в вымогательстве
16.02.2018, 15:15
Культура & Образование
В НХМ откроется выставка Виктора Петрова
16.02.2018, 15:04
Экономика
Дневник судоремонта: Все идет по плану
16.02.2018, 14:45
Республика
Северяне пожелали выздоровления Михаилу Николаеву
16.02.2018, 14:30
Культура & Образование
Редакция детских журналов «Колокольчик» и «Чуораанчык» объявила видеоконкурс для отцов и сыновей
16.02.2018, 14:27
Футуролог
Эксклюзив
«Делай что должно, и будь что будет!» — Человек, которого не сломили репрессии
16.02.2018, 14:20
Красота & Здоровье
Как создаются узоры на изделиях «Камелька»?
16.02.2018, 13:30
Общество
Что нужно мужчине больше, чем секс
16.02.2018, 13:00
Происшествия
Резонанс
Самолету АК «Якутия», совершившему аварийную посадку, почти 45 лет
16.02.2018, 12:50
Политика
В Якутске началось изготовление избирательных бюллетеней к выборам 18 марта
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16.02.2018, 12:38
Происшествия
Резонанс
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16.02.2018, 12:30
Происшествия
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16.02.2018, 12:24
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Незабываемое путешествие в Марокко
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Якутск к сдаче ГТО готов!
16.02.2018, 12:10
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Жительница столицы стала жертвой няни-воровки
16.02.2018, 12:00
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16.02.2018, 11:50
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Светлана Давыдова: В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» мы должны решить вопросы здравосохранения
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Культура & Образование
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16.02.2018, 11:11
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Грузчик украл шкатулку с деньгами и купил машину
16.02.2018, 10:50
Политика
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16.02.2018, 10:40
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Культура & Образование
Музей под открытым небом «Якутская политическая ссылка»
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Немцы сняли документальный фильм в Якутии
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Егор Борисов встретился с известным российским ученым-социологом Леокадией Дробижевой
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16.02.2018, 9:50
Экономика
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16.02.2018, 9:38
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16.02.2018, 9:30
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16.02.2018, 9:04
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16.02.2018, 1:11
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Общество
17 февраля 2018, 19:02
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Прославленный олимпиец и оппозиционер Александр Иванов о скандале вокруг министра Балакшина и современной политике

Прославленный вольник, олимпиец, пехлеван, которого носил на руках спортивный Тегеран, оппозиционер, независимый человек с собственным мнением Александр ИВАНОВ в новой программе «Дьуэгэлэр» на первом якутском ютуб канале НОО!
Что он думает о скандале вокруг министра спорта Георгия БАЛАКШИНА, о ситуации вокруг зимней Олимпиады в Корее, за кого собирается голосовать на выборах президента России, будет ли баллотироваться на выборы в Ил Тумэн? Он дал откровенные ответы на острые вопросы в программе «Дьүөгэлиилэр».
НОО – первый якутский телеканал абсолютно без цензуры. Только правда! Из первых уст!

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Источник: Ютуб канал НОО
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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