Прославленный олимпиец и оппозиционер Александр Иванов о скандале вокруг министра Балакшина и современной политике

Прославленный вольник, олимпиец, пехлеван, которого носил на руках спортивный Тегеран, оппозиционер, независимый человек с собственным мнением Александр ИВАНОВ в новой программе «Дьуэгэлэр» на первом якутском ютуб канале НОО!

Что он думает о скандале вокруг министра спорта Георгия БАЛАКШИНА, о ситуации вокруг зимней Олимпиады в Корее, за кого собирается голосовать на выборах президента России, будет ли баллотироваться на выборы в Ил Тумэн? Он дал откровенные ответы на острые вопросы в программе «Дьүөгэлиилэр».

НОО – первый якутский телеканал абсолютно без цензуры. Только правда! Из первых уст!

Источник: Ютуб канал НОО