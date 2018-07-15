Просим навести порядок на пароме в Верхневилюйске! — клиенты

В редакцию SakhaLife обратилась Саргылана Д. с просьбой взять дело на контроль прессы. Так же она отправила несколько фотографий.

— Сегодня, 15 июля мы с мужем возвращаемся из Сунтара в Якутск на своей машине. Как обычно, возле Верхневилюйска поднялись на паром СПЖ-122. Когда подошел кассир и запросил 500 рублей за проезд, мы дали деньги и попросили кассовый чек. На что нам ответили, что кассового аппарата нет, и не выдали кассовый чек.

Запросили документы у паромщиков, в чем нам было отказано. Нам не показали документы на перевозку пассажиров, так же не выдали кассовый чек.

На этом инцидент не закончился. С середины реки паром развернулся, вернулся на тот же берег, где нас высадили и продолжили движение без нас.

Мы дождались следующего парома. Хотели подняться на него. Но нас и на него не пустили.

Мы встали на мост, и сами заехали на паром.

Позвонили в полицию Верхневилюйска, и сейчас находимся там, составляем заявление и пишем объяснительную. Просим взять это дело на контроль прессы.

Просим считать эту публикацию заявлением, и разобраться с жалобой клиентов. Почему на пароме Верхневилюйска с клиентами обращаются с позиции силы? В Якутии нет ни одного моста через крупные реки. А значит, от работы паромщиков зависит не только настроение, но и безопастность, жизнь якутян. Однако, как показывает практика, контролирующие структуры не уделяют достаточного внимания работе паромов. В противном случае, подобная ситуация просто не возникла бы на федеральной дороге «Вилюй».

Просим обратить на этот инцидент внимание администрации Верхневилюйского улуса, МВД республики, Северо-Восточного линейного управления на транспорте МВД России, прокуратуры республики и других контролирующих структур.