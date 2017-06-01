Прощеные дни для должников по взносам на капремонт

Призываем собственников во избежании взыскания задолженности взносов на капремонт в судебном порядке оплатить задолженность в Прощеные дни

Напоминаем, что взносы на капитальный ремонт являются обязательными для всех собственников многоквартирных домов, чьи дома включены в Региональную программу. Отказ от оплаты или несвоевременная оплата взносов приводят к накоплению задолженности, что в свою очередь вынуждает Фонд обращаться в суд.

Напоминаем, что с 22 мая по 22 июня Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) на территории республики проводит месячник акцию «Прощеные дни».

В акции могут принять участие все физические и юридические лица, являющиеся собственниками многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Для того, чтобы оплатить взносы на капремонт без пени необходимо, в период проведения акции необходимо полностью погасить задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, а также оплатить текущее начисление за май 2017 года. В случае, если погашение задолженности было произведено до начала проведения акции, пени списанию не подлежат.

При полном погашении задолженности и оплаты пени в период проведения акции, сумма оплаченной пени будет зачтена собственнику в счет уплаты взносов на капитальный ремонт в будущем периоде, сумма начисленной пени будет списана.

Допускается оплата взносов через все способы приема платежей в виде взносов на капитальный ремонт.

Призываем собственников во избежании взыскания задолженности в судебном порядке оплатить задолженность в дни проведения акции «Прощеные дни». В противном случае, если собственник не погасил долг, материалы передаются в суд для принудительного взыскания задолженности. На сегодняшний день все судебные решения по искам Фонда удовлетворены в полном объеме, т.е. по ним судом принято решение о взыскании образовавшейся задолженности. Кроме взыскания основного долга, к таким должникам применяются штрафные санкции — начисляются пени за каждый день просрочки, а также взыскиваются судебные издержки. Также должников лишают права получать льготы и субсидии на оплату ЖКХ. В соответствии со ст.171 Жилищного кодекса Российской Федерации сроком уплаты взносов на капитальный ремонт считается 10 число следующего за истекшим месяцем,

Уважаемые собственники!!! Во избежание судебных разбирательств, просим вас своевременно оплачивать взносы на капитальный ремонт. От своевременности оплаты ваших взносов зависят сроки проведения капитального ремонта вашего дома!