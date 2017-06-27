Прощание с Иосифом Николаевым пройдет 28 июня

С глубоким прискорбием извещаем, что 24 июня с.г. в городе Якутске скоропостижно ушел из жизни Иосиф Алексеевич Николаев — Председатель Контрольно-счетной палаты города Якутска, Председатель представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, член президиума Союза контрольно-счетных организаций России. Прощальная панихида состоится 28 июня в 11 ч. в траурном зале «Некрополь» по адресу Сергеляхское шоссе 5 км, 2/8. Поминки состоятся в 16.00, в столовой Окружной администрации г. Якутска по адресу пр. Ленина 15, 1 этаж. Конт. тел.: (4112) 40-88-19 comments powered by HyperComments Источник: Оргкомитет

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