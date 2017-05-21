Прощание с Александром Романовым состоится в ГТОиБ

19 мая 2017 года на 54-м году жизни скоропостижно скончался народный депутат Республики Саха (Якутия), председатель постоянного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, заслуженный строитель Республики Саха (Якутия), президент Федерации шашек Республики Саха (Якутия), вице-президент Федерации шашек Российской Федерации, почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса Александр Афанасьевич Романов.

Гражданская панихида состоится в понедельник, 22 мая 2017 года, в 11 ч. в здании Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона.

Похороны Александра Романова пройдут 23 мая 2017 года в селе Техтюр Мегино-Кангаласского улуса. Прощание состоится в 10 ч. в сельском Доме культуры.