Прошел торжественный Ысыах, посвященный 90-летию легендарной певицы Анастасии Лыткиной

17 июне в селе Алагар Чурапчинского района состоялся торжественный Ысыах, посвященный 90-летию легендарной якутской певицы Анастасии ЛЫТКИНОЙ, наряду с известными общественниками, деятелями культуры, артистами, родственниками Анастасии Петровны, свой концерт для гостей праздничного мероприятия дали и солисты Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона под руководством главного режиссера театра Прокопия НЕУСТРОЕВА.

Официальную часть выступлений открыли глава Алагарского наслега ПОПОВ Нюргун Петрович и директор театра СЮЛЬСКИЙ Сергей Августович.

В концерте принимали участие ведущие солисты театра – народная артистка РФ и РС (Я) Альбина БОРИСОВА, народный артист РФ и РС (Я) Иван СТЕПАНОВ, заслуженная артистка РФ, народная артистка РС (Я) Нина ЧИГИРЕВА, народный артист РС (Я) Юрий БАИШЕВ, заслуженная артистка РС (Я) Анна ДЬЯЧКОВСКАЯ, лауреат международных конкурсов Егор КОЛОДЕЗНИКОВ и Екатерина ЗАХАРОВА, которые исполнили песни из репертуара Анастасии ЛЫТКИНОЙ и другие известные якутские произведения. Концертмейстером выступила Наталья ШАДРИНА.

Гости Ысыаха горячо принимали каждое выступление наших солистов и благодарили за такую возможность воочию посмотреть и послушать самых известных оперных певцов Якутии.

Анастасия Петровна ЛЫТКИНА родилась 22 марта 1927 г. в Алагарском наслеге Чурапчинского улуса Якутии.

В 1940 году на первой республиканской Олимпиаде детской самодеятельности Настя ЛЫТКИНА впервые была отмечена жюри, получив грамоту за лучшее исполнение песни. В то время её заметили деятели музыкально-драматического театра — концертмейстер П.К. РОЗИНСКАЯ, руководитель музыкально-вокального коллектива М.Н. ЖИРКОВ, хормейстер В.П. ПОПОВ.

В 1943 году они пригласили девушку работать в музыкально-драматический театр артисткой хора. Осенью 1944 года она, в составе шестерых молодых певцов, была отправлена на учебу в Свердловск на национальное отделение Уральской государственной консерватории им. М. Мусоргского, которую закончила в 1949 году.

Искусству вокала обучалась в классе — тогда молодого, начинающего педагога — З.В. ЩЁЛОКОВОЙ , позже ставшей профессором. Оперный класс заканчивала у профессора, народного артиста РСФСР и УССР А.Е. МАРГУЛЯНА.

11 августа 1949 года вернулась в Якутск и работала ведущей солисткой оперной труппы музыкально-драматического театра (с 1971 г. — солистки Музыкального театра).

В 1951 году проходила стажировку в Уральской консерватории.

За свою 38-летнюю сценическую и концертную деятельность исполнила основной сопрановый репертуар театра, много выступала с концертами на всех площадках города и на гастролях по республике. Много записывалась на республиканском радио, из них записей сохранилось мало.

В 1955 году к участию во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Варшаве от республики была выбрана Анастасия ЛЫТКИНА, не только обладательница великолепного голоса, но и первая из профессиональных певиц Якутии, получивших право на зарубежную поездку. Три талантливых молодых человека — композитор Захар ВИНОКУРОВ, поэт Семён ДАНИЛОВ и певица Анастасия ЛЫТКИНА за короткое время создали одну из самых удачных песен «Эҕэрдэ ырыата», которая стала своеобразным гимном Якутии.

А.П. ЛЫТКИНА имела широкую известность как великолепная исполнительница песен якутских композиторов, часто была первой исполнительницей сочинённых для её голоса вокальных произведений композитора-песенника Захара ВИНОКУРОВА, профессиональных композиторов Гранта ГРИГОРЯНА, Германа КОМРАКОВА. Все отмечали необыкновенное, даже магнетическое воздействие её творческой индивидуальности на публику и окружающих: один только выход сопровождался бурными аплодисментами. Голос её был широким и ровным по всему диапазону; тембр был очень красивым по окраске, мягким и одновременно звонким, заполненным по тону. Она обладала свойством кантиленного, протяжного пения.

Последний концерт состоялся в 1987 г. на 60-летие со дня рождения.

Педагогическую деятельность начала в 70-е годы в Якутском музыкальном училище. Самой известной выпускницей её класса стала народная артистка РФ, народная артистка РС (Я), солистка ГТОиБ им.Суоруна Омоллоона Альбина БОРИСОВА.

Анастасии Петровны не стало в 1989 году.

Театральные работы:

Туйаарыма Куо («Нюргун Боотур» М.Н. Жиркова и Г.И. Литинского;

Татыйык и Хобороос — в первой якутской оперетте «Цветок Севера» Г. Григоряна;

Нюргусун — в опере Г. Григоряна «Лоокуут и Нюргусун«;

Саргы — в опере Г. Комракова и Э. Алексеева «Песнь о Манчаары«;

Гюльчехра — в музыкальной комедии «Аршин мал алан» У. Гаджибекова;

Наташа — в опере Т. Хренникова «В бурю«;

Мать Олега Кошевого — в опере «Молодая гвардия» Ю. Мейтуса;

Софья — в опере «Галька» С. Монюшко.