Пропавший мужчина благополучно встретил День России дома благодаря спасателям

В 22.30 10 июня в ЕДДС г. Среднеколымска поступило заявление от женщины о том, что ее супруг уехал на участок «Сангылах» 2 мая. Последний раз выходил на связь 30 мая, сообщив, что на ветке (весельная лодка типа каноэ) выезжает в с. Налимск по воде. С тех пор ее муж больше на связь не выходил.

11 июня спасатель Среднеколымского ПСО ГКУ «Служба спасения РС(Я)» Алексей Сивцев с двумя родственниками пропавшего выехали на поиски мужчины. Пропавший был найден живым и здоровым в зимовье вместе с верным псом.

По его словам, он не смог добраться домой из-за большой воды, сильного течения, обилия мусора и льда в воде, из-за чего плыть на ветке было опасно. Пострадавшего благополучно эвакуировали в с. Налимск.

Жалоб на здоровье не поступало, отметил спасатель Алексей Сивцев.