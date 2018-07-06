СМИ сообщили, что рабочий отряда геологов, пропавший 3 июля в верховьях речки Сюнгеде в Жиганском районе Якутии, найден живым.
Молодой мужчина 1994 года рождения работал практикантом в геологическом отряде. Сегодня, 6 июля, в районе 13.00 часов его нашли.
«Он сам вышел в открытую местность и подавал сигналы вертолету. Парня эвакуировали, состояние его хорошее», — сообщил источник и добавил, что молодой мужчина заблудился, когда ушел из лагеря на рыбалку.
Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что в его поисках были задействованы 39 человек, вертолет и вездеходы. Оперативная группа спасателей работала под руководством спасателя международного класса Василия ПАВЛОВА.
Пропавший и нашедшийся через три дня геолог работает в компании «Алмазы Анабара». Компания не заинтересована в том, чтобы ее название упоминалось в этом контексте.
Пропавший геолог оказался из «Алмазов Анабара»
СМИ сообщили, что рабочий отряда геологов, пропавший 3 июля в верховьях речки Сюнгеде в Жиганском районе Якутии, найден живым.
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