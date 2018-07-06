Пропавший геолог оказался из «Алмазов Анабара»

СМИ сообщили, что рабочий отряда геологов, пропавший 3 июля в верховьях речки Сюнгеде в Жиганском районе Якутии, найден живым.

Молодой мужчина 1994 года рождения работал практикантом в геологическом отряде. Сегодня, 6 июля, в районе 13.00 часов его нашли.

«Он сам вышел в открытую местность и подавал сигналы вертолету. Парня эвакуировали, состояние его хорошее», — сообщил источник и добавил, что молодой мужчина заблудился, когда ушел из лагеря на рыбалку.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что в его поисках были задействованы 39 человек, вертолет и вездеходы. Оперативная группа спасателей работала под руководством спасателя международного класса Василия ПАВЛОВА.

Пропавший и нашедшийся через три дня геолог работает в компании «Алмазы Анабара». Компания не заинтересована в том, чтобы ее название упоминалось в этом контексте.