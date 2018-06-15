Пропавшие рыбаки найдены живыми и здоровыми

14 июня оперативная группа ГКУ «Служба спасения РС(Я)»под руководством начальника Управления поисково-спасательных работ Нюргустана Андреева выехала в Намский район на поиски 4х пропавших рыбаков, которые 09 июня выехали на моторной лодке в сторону реки Белянка, в назначенное время не вышли на связь с родственниками.

«В результате совместных действий спасателей Службы спасения, инспекторов Намского отделения ГИМС и сотрудников полиции Намского РОВД были обследованы многочисленные острова и протоки от с. Графский берег до речки Белянка, вечером люди были обнаружены на границе Намского и Кобяйского улусов на кордоне речки Белянка, жалоб на здоровье не поступало, состояние у всех нормальное. Рыбаков переправили в поселок «Графский Берег» где передали родственникам, — рассказал по телефону руководитель оперативной группы Нюргустан Андреев.

Своими злоключениями поделились и сами рыбаки, у них отвязалась лодка, сами в это время они находились в центре острова. В результате, когда они вернулись в лагерь, плавсредства не было и они остались без средства передвижения, сообщить о бедствии рыбаки не могли, т.к в этих местах нет сотовой связи. Мужчины решили строить плот из подручных материалов, но он выдержал только чтоб переправиться на другой остров. Рыбаки долго кричали и подавали сигналы бедствия, но в виду удаленности их никто не слышал. На их удачу рядом заглохла проходящая лодка и судоводитель услышал крики о помощи, мужчин перевезли на кордон, где их и обнаружили спасатели.