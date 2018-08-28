В Якутии пропала девочка — стало известно что с ней случилось

27 августа около 21:00 в дежурную часть Отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась 28-летняя жительница г.Якутска, проживающая по ул.Мерзлотная о том, что самовольно ушла в неизвестном направлении её несовершеннолетняя дочь 2010 г.р.

По данному факту были немедленно ориентированы все наружные службы полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение разыскиваемой было установлено по ул.Семена Данилова — по месту жительства бабушки.

В настоящее время инспекторами ПДН МУ МВД России «Якутское» с несовершеннолетней и её родителями проводятся профилактические беседы. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.