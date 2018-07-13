Промышленные районы: новый вектор развития

Промышленные районы Якутии получат новый стимул развития. В первую очередь это касается повышения качества жизни людей. Такие задачи поставил врио главы республики Айсен Николаев в ходе рабочих поездок.

Нерюнгри – центр человеческого капитала

Добыча угля остается основным производством в Нерюнгринском районе. В последние годы с началом разработки компанией «Мечел» крупнейшего в мире Эльгинского месторождения, созданием ТОР «Южная Якутия», где якорный резидент «Колмар» за короткий срок запустил современные обогатительные фабрики «Денисовская» и «Инаглинская», отрасль вышла на новый уровень.

По словам руководителей, запасов высококачественного угля хватит не на один десяток лет. При этом особое внимание уделяется условиям труда работников. На Эльге построен вахтовый поселок со всей необходимой инфраструктурой. Поселок Чульман стал базовым для компании «Колмар». Помимо производственных объектов здесь строятся общежития, жилые дома.

С созданием ТОР «Южная Якутия» в Нерюнгринском районе выросла потребность в рабочей силе. Новым предприятиям нужны высококвалифицированные специалисты, их подготовкой занимаются филиал СВФУ, технологический колледж.

Но надо отметить, что несмотря на развитие промышленного потенциала в районе долгие годы не решались вопросы строительства жилья, ремонта социальных учреждений, дорог, объектов ЖКХ.

Нужно переломить ситуацию. Такую задачу поставил в ходе своего первого визита в Нерюнгринский район Айсен Николаев. В первую очередь внимание местных властей должно быть сконцентрировано на решении вопросов переселения граждан из аварийного жилья. Об этом, в частности, шла речь в поселке Серебряный Бор, где по вине застройщика до сих пор не сданы пять многоквартирных домов.

«Нерюнгри должен стать настоящей столицей и центром человеческого капитала Южной Якутии и не уступать по качеству жизни, организации городской среды Якутску, чтобы сюда приезжали жить и работать», — сказал Айсен Николаев.

Правительство республики окажет содействие в модернизации объектов здравоохранения, коммунальной инфраструктуры. И это не пустые обещания. На днях республика уже получила первый транш из федеральной субсидии в размере 1,7 млрд рублей, предусмотренной на создание социальной инфраструктуры точек экономического роста в Якутии. В том числе средства будут направлены на капитальный ремонт детской поликлиники и реконструкцию сооружений ЖКХ в Нерюнгри.

Пристальное внимание к Мирному

Якутия должна выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с недропользователями. Об этом по итогам командировки в Мирнинский район сообщил врио Главы РС(Я) Айсен Николаев. По его словам, сегодня видение развития традиционных промышленных отраслей требует определенной корректировки.

Он подчеркнул, что помимо обеспечения роста налоговых отчислений в бюджет республики, со всеми промышленными компаниями, работающими в Якутии, ведется диалог об их участии в социально-экономическом развитии региона и тех территорий, на которых они работают. В числе приоритетных направлений — трудоустройство местных кадров в промышленные компании.

«Внимание к вашему району с моей стороны будет пристальным. За вопросами экономики мы не должны потерять людей, — подчеркнул Айсен Николаев в ходе совещания в администрации Мирнинского района. — При этом надо помнить, что АЛРОСА испытывает серьезное давление на мировом рынке. Мы будем искать решения, которые удовлетворят всех: и компанию, и муниципалитет, и жителей».

Именно этим продиктованы рассмотренные вопросы, среди которых особое место занимают вопросы дорожного строительства. В частности, федеральной автодороги «Вилюй», которая должна обеспечить круглогодичное сообщение между Западной Якутией и Иркутской областью. Необходимо решить вопрос о проведении ремонта на республиканской автодороге «Анабар» для открытия пассажирского маршрута Мирный – Айхал – Удачный.

Интересами жителей продиктовано еще одно предложение, касающееся завершения реконструкции ЛЭП снабжающей Айхал и Удачный, а также восстановления энергоснабжения поселков Светлый и Сюльдюкар.

Должно быть увеличено финансирование подпрограммы по строительству индивидуального жилья в Мирнинском районе. Кроме этого рассматривается возможность возведения в ближайшей перспективе новых школ в Алмазном и Мирном, родильного отделения Центральной районной больницы.

Планы по Алдану

Многонациональный Алданский район является флагманом промышленного развития республики. Об этом заявил Айсен Николаев на церемонии открытия Ысыаха Олонхо в культурно-этнографическом комплексе «Сэвэки».

По словам организаторов, праздник собрал более четырех тысяч гостей из 30 улусов Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Хабаровска и зарубежных стран.

Но визит Айсена Николаева не ограничивался посещением праздника. Врио главы ознакомился с деятельностью золотодобывающих предприятий и «Железных дорог Якутии».

Особое внимание Айсен Николаев уделил вопросам развития лыжной базы в Алдане. Центр, построенный несколько лет назад, должен стать местом для подготовки лыжников со всей страны. Однако, по словам руководителя республики, отсутствие транспортной инфраструктуры мешает реализовать эти планы.

Безусловно, Айсен Сергеевич не мог обойти вниманием деятельность ЖКХ. Как известно, на протяжении последних лет, жители района неоднократно ставили перед руководством республики проблемы, связанные с теплоснабжением, качеством коммунальных услуг.

По итогам пребывания в Алдане врио главы сформулировал ряд поручений. В частности, правительство должно обсудить эффективность реализации концессионного соглашения с ОАО «Теплоэнергосервис» с определением условий дальнейшего развития коммунального комплекса Алданского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)», а также решить вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой.

Кроме того, учитывая, что по территории Алданского района пройдет газопровод «Сила Сибири», будет разработана комплексная программа газификации населенных пунктов.

По итогам встреч с населением Айсен Николаев обратился к руководству района с предложением определиться с реконструкцией спорткомплекса и взять на контроль вопрос со строительством нового спортивного объекта с бассейном, о чем заявлял «Газпром».

Еще один момент не остался без внимания врио главы — развитие туризма. Уникальная природа, лыжная база, наличие железной дороги, федеральной дороги «Лена» — все это должно способствовать привлечению туристов в Алданский район. А это открывает широкие перспективы для малого и среднего бизнеса. Соответствующая стратегия развития района будет разработана при поддержке правительства республики.

Нефтегазовый центр республики

«Нефтегазовое направление — приоритет развития района на многие десятилетия вперед. Именно здесь будет коваться мощь экономики не только республики, но и всей страны. Этот локомотив должен потянуть за собой и другие отрасли», — сказал Айсен Николаев во время пребывания в Ленске.

Врио главы Якутии побывал на крупнейшем Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, где дал старт масштабному проекту «Север», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Более 800 стройотрядовцев из 31 региона страны, от Севастополя до Камчатки, будут работать здесь до конца августа.

Но кроме нефтегазовой промышленности Ленский район богат запасами леса и сельхозугодьями. Это еще одно направление, на котором акцентировал внимание Айсен Николаев. Необходимо развивать переработку леса, строить овощехранилища, поддерживать малый бизнес в этих отраслях, выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с компаниями- недропользователями.

Айсен Сергеевич также ознакомился с работой медицинских учреждений Ленска. Он отметил, что услышал от жителей района много вопросов. «Люди недовольны качеством медицинских услуг. Совместно с Минздравом республики нужно разобраться, как организовать процесс так, чтобы ленчане получали необходимую медицинскую помощь в полном объеме и на должном уровне», — сказал он.

Переселение из аварийного жилья – также одна из наболевших проблем Ленского района. «Вопрос в том, что соответствующая программа на федеральном уровне окончательно не сверстана. Есть понимание того, что она, однозначно, будет продолжена. Но говорить о механизмах, на которых будет производиться расселение в новой программе, мы, к сожалению, пока не можем, так как решение еще не принято на правительственном уровне. Мы все ждем, что программа будет принята в октябре этого года», — сказал Айсен Николаев.

Руководитель республики сообщил о том, что на предстоящей встрече с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом будет ставить вопрос о внеочередном финансировании четырех аэропортов в Якутии. Среди приоритетных объектов будет и аэропорт Ленска

Кроме этого решено включить возведение учебно-лабораторного корпуса и общежития Ленского технологического техникума по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли в проект перечня строительства 100 социально значимых объектов к 100-летию Якутской АССР.

Столь ожидаемый ленчанами физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном должны начать строить уже в следующем году в рамках соглашения с «Газпромом». В общей сложности на строительство будет направлено 900 млн рублей: 250 млн — республика, 250 млн – «Газпром», 400 – выделит Ленский район за счет дивидендов, полученных от компании «АЛРОСА». Объект планируется сдать к началу 2021 года.

«Нужно понимать, что все это мы делаем, чтобы люди в Якутии, в том числе в Ленском районе, жили лучше, богато и счастливо. Это касается не только размера заработной платы, но и качества жизни, комфортности проживания. В этом направлении работы предстоит много», — подчеркнул Айсен Николаев.

На новый уровень

Нужно отметить, что проблемы в промышленных районах Якутии, связанные со строительством жилья, в здравоохранении и социальной сфере копились годами. И если раньше значительную часть брали на себя бюджетообразующие предприятия, например, «АЛРОСА», «Якутуголь» и другие, то с оптимизацией деятельности большая часть учреждений и объектов была передана в муниципалитеты, как непрофильные активы.

Несмотря на принимаемые прежним руководством республики меры, ситуация хоть и менялась, но не столь быстро. Решения были точечными и не носили системного характера.

Итоги посещения Айсеном Николаевым Нерюнгринского, Мирнинского, Алданского и Ленского районов свидетельствуют о том, что у нового руководства Якутии есть конкретные планы, чтобы изменить положение. Впереди предстоит масштабная работа с федеральным центром, крупными компаниями и муниципалитетами. Главная цель, которую ставит Айсен Сергеевич Николаев, — природные богатства, промышленный потенциал, должны стать основой благосостояния людей, дать уверенность в завтрашнем дне.