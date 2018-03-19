Промежуточные итоги: В Якутии за Путина отдали 65.78% голосов

По состоянию на 12 часов ночи обработано 78% протоколов территориальных избирательных комиссий Якутии.

Жители республики отдали за кандидата в президенты РФ Владимира Путина 65.78% голосов, за Павла Грудинина — 26.61%. Об этом в республиканском медиацентре «Сахамедиа» в ходе очередного пресс-подхода рассказал зампредседателя ЦИК Якутии Иван АНДРОСОВ.

Он отметил, что за Владимира ПУТИНА проголосовало 65.78% избирателей, за Павла ГРУДИНИНА — 26.61%, за Ксению СОБЧАК 1.39%, за Григория ЯВЛИНСКОГО — 0.46%, за Бориса ТИТОВА — 0.39%, за Сергея БАБУРИНА — 0.36%, за Максима СУРАЙКИНА — 0.35%.



Григорий ФОМЕНКО, ЯСИА