Прометей якутской музыки

125-летие Марка Николаевича ЖИРКОВА, основоположника якутской музыкальной культуры, в Национальной библиотеке РС (Я) отметили презентацией печатных изданий: фотоальбома «Марк Николаевич Жирков», книг «Собрание сочинений, 1 том «100 якутских песен» в 2-х частях, 6 том балетные сцены «Якутия», специального приложения «Московский журнал. История государства Российского».

В фотоальбом вошли уникальные фотографии и документы из фондов Национального архива РС (Я), нотный материал рукописного фонда Национальной библиотеки РС (Я), Вилюйского краеведческого музеия имени П.Х. Староватова, Музея музыки и фольклора народов Якутии, Якутского музыкального колледжа имени М.Н.Жиркова. По словам Т.В. ПАВЛОВОЙ-БОРИСОВОЙ, составителя и научного руководителя изданий, такой большой массив материала публикуется впервые и представляет большую значимость как ценный источник фактологических данных о жизни деятельности М.Н.Жиркова. В ходе подготовки фотоальбома к печати были сделаны новые открытия: уточнена дата рождения композитора, впервые освещены ранее неизвестные материалы – найденная авторская рукопись музыки балетных сцен «Якутия», его деятельность в драматическом театре.

«Золотым фондом якутской песни» и сокровищницей фондов Национальной библиотеки стали два тома Собрания сочинений. По инициативе Национальной библиотеки РС (Я), в связи с юбилейной датой, было принято решение о подготовке к изданию собрания сочинений композитора в 10 томах. Почти все сочинения Марка Жиркова хранятся в рукописном виде в библиотечном архиве. Коллекция «Рукописные ноты якутских композиторов» является национальным достоянием республики, и хранится в фонде научно-исследовательского фонда НБ РС (Я). Выпуск изданий осуществлен при финансовой поддержке МР «Вилюйский улус». И вот, настало время представить их для всех ценителей якутской песни и творчества гениального композитора.

В первом томе, полном объеме опубликована рукопись «100 якутских песен». Он состоит из двух частей: первая включает 59 сольных песен, вторая- 41 хоровую песню. При подготовке сборника составителями была проделана огромная работа по выявлению авторства напевов, поиску его предыдущих публикаций в ранее изданных нотных сборниках, книгах, монографических исследованиях. Также был представлен публике шестой том «Собрания сочинений М.Н.Жиркова. Балетные сцены «Якутия», найденный в процессе поисковой работы сотрудниками Национальной библиотеки РС (Я). Этот труд ранее не был известен исследователям, оно ни разу не исполнялось, и не ставилось на сцене. Крупное российское издание «Московский журнал» посвятил спецвыпуск своего номера жизни и деятельности якутского композитора. Издание осуществлено по инициативе главы Вилюйского улуса и при поддержке наших заслуженных деятелей искусств Л. Л. ГАБЫШЕВОЙ, К.А.ГЕРАСИМОВА, В.В.КСЕНОФОНТОВА и др.

Гости презентации в своих выступлениях говорили, что творчество Марка Жиркова включает в себя произведения различной жанровой направленности, его вклад в национальную культуру Якутии сложно переоценить.

Сотрудниками отдела искусств была подготовлена развернутая книжная выставка «Прометей якутской музыки» о жизни и деятельности М.Н.Жиркова. Сотрудникам Национальной библиотеки РС (Я) ПАВЛОВОЙ В.Н. и СЕМЕНОВОЙ Т.Н. были вручены юбилейные знаки Вилюйского района «125 лет со дня рождения М.Н.Жиркова» за вклад в увековечение памяти Марка Жиркова. Надеемся, что наследие Марка Николаевича будет востребовано не одним поколением музыкантов республики и изданные работы станут началом изучения и популяризации творчества первого якутского композитора.