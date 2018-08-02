Прометей – новый уровень жизни горожан!

В микрорайоне «Прометей» появятся школа, детский сад и спортивный комплекс

31 июля состоялись Публичные слушания по внесению изменений в проекты межевания территорий кварталов и сел городского округа «город Якутск». Одним из вопросов стояла застройка 68-го квартала на участке от ул. Автодорожная до ул. Уткина. Застройщик – ООО «Прометей».

Комфортабельный жилой комплекс «Прометей» полюбился многим якутянам. И здесь достаточно много плюсов: это и качество строительства, и комфортные условия проживания, и демократичные цены. Люди, ставшие клиентами компании и уже приобретшие квартиры, делают особенный акцент на том, что квартал ЖК «Прометей» оснащен видеонаблюдением. Потому что в современном мире собственная безопасность и главное, безопасность детей – превыше всего.

СПРАВКА:

Жилой комплекс «Прометей» – это квартиры с автономным газовым отоплением. Предусмотрена звукоизоляция полов и гидроизоляция в ванных комнатах. В каждой квартире – газовый котел фирмы BAXI (Италия), видеодомофон. Качество жилых зданий настолько высокое, что вы не будете беспокоиться о сохранении тепла зимой и прохлады летом. В планах общей застройки комплекса несколько скверов с фонтанами, самый первый сквер «Семьи, любви и верности» у детского сада «Прометейчик» со световым фонтаном уже радует своих маленьких и больших жителей. Охраняемая территория с полным покрытием 100 %-ного видеонаблюдения.

Сегодня ЖК «Прометей» – это шесть многоэтажных домов от 9 до 16 этажей с теплыми стояночными местами, детским садиком «Прометейчик» на 420 мест, куда с радостью ходят местные ребятишки. Магазины, торговый центр, площадки для спорта и игр детей, зоны отдыха и ухоженные газоны, в шаговой доступности – офис, где можно оплатить услуги ЖКУ, удобная транспортная схема (теплая остановка с online-таблоидом прибытия автобусов внутри квартала, куда заезжают № 9 и 14) – так квартал выглядит сегодня. Завершается постройка 9-этажной многоуровневой автостоянки на 809 теплых стояночных машино-мест и гаражных боксов. Но это еще не все. ЖК «Прометей» будет активно развиваться и застраиваться, а потому остро встаёт вопрос собственной школы и еще одного садика.

По проведенному исследованию, в нем должно проживать 8 800 человек, из них детей до 18 лет – 1 770, до 7 лет, то есть дошколят – 690, и школьников – 1 080 человек. Исходя из расчетов, школа должна быть построена на 1 200 мест – с запасом.

Впереди – постройка школы на 990 мест и еще одного детского садика на 315 мест (каменное трехэтажное здание), и спортивный объект. Об этом и шла речь на публичных слушаниях. Плюс к этому в перспективе на территории Гортеплосистемы – строительство малоэтажных зданий (восьмиквартирных домов) и теплой стоянки.

Прометей – команда профессионалов

На сегодня «Прометей+» – это самое крупное предприятие ЖКХ в республике, обслуживающее 7 крупных кварталов в г. Якутске, и которое предоставляет весь комплекс услуг населению. Во-вторых, он является одним из разработчиков реформы ЖКХ в г. Якутске и внедрения системы энергоснабжения электроэнергии, воды и газа.

Думать о людях, об их будущем и будущем их детей, держать руку на пульсе событий – одно из главных направлений работы и ООО «Прометей», и ее Управляющей компании.

Марианна ПРОКОПЬЕВА – директор УК «Прометей+». Не без усилий Марианны Трофимовны, благодаря ее деловой хватке, профессионализму и стремлению всегда идти на шаг впереди, «Прометей+» прочно занял свое место на рынке, и привлек в ряды своих обслуживаний новые дома. И сегодня активно продолжает свою деятельность, несмотря на кризисные реалии.

Мария ДЬЯЧКОВСКАЯ, начальник юридического отдела РКЦ ЖКХ. В силу своей деятельности, а до этой должности она успела поработать и в пенсионной сфере, и в налоговой – Мария Гаврильевна является опытным юристом с обширной практикой. Проведение консультаций для жителей квартала и оказание помощи в понимании законодательства – это самый минимум, который она делает. Кроме того, что Мария Гаврильевна отличный профессионал, она еще многодетная любящая мама и бабушка.