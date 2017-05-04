Промедливший застройщик оштрафован на 5,5 млн. руб.

Прокуратура г.Якутска провела проверку по коллективному обращению жителей многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 43/2 о нарушениях срока исполнения программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Установлено, что данный дом в декабре 2010 года признан аварийным и подлежащим сносу и включен в Республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы».

В январе 2016 года между МКУ «Департамент жилищных отношений» и ООО «Оптима-строй» заключены муниципальные контракты, в соответствии с которыми застройщик взял на себя обязательство в срок до 30.11.2016 построить многоквартирный жилой дом по ул.Бабушкина и передать заказчику.

В результате незаконного бездействия ООО «Оптима-строй» в период с 01.12.2016 по 20.03.2017 дом в эксплуатацию не введен, что повлекло невозможность реализации органами местного самоуправления городского округа «город Якутск» полномочий по своевременной реализации адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и нарушению реализации прав граждан на безопасность жилища. Так, в запланированный срок окончания переселения граждан из данного дома (4 квартал 2016 года) жилые помещения не предоставлены жителям 8 квартир.

В связи с указанным прокуратура г.Якутска возбудила в отношении директора ООО «Оптима-строй» производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).

Мировой судья по судебному участку №63 г.Якутска признал должностное лицо виновным в совершении указанного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 5 591 880 руб.

Источник: Пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).