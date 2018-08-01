Проливные дожди размыли дороги в Оймяконском районе

В связи с сильными дождями и поднятием уровня воды с 1 по 15 августа закрыто движение Оймякон- 727-й км автодороги «Колыма» – Кюбюме – Куйдусун. Управление автомобильных дорог РС(Я) рекомендует водителям воздержаться от поездок. Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я).

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