Проливные дожди размыли дороги в Оймяконском районе

В связи с сильными дождями и поднятием уровня воды с 1 по 15 августа закрыто движение Оймякон- 727-й км автодороги «Колыма» – Кюбюме – Куйдусун. Управление автомобильных дорог РС(Я) рекомендует водителям воздержаться от поездок.
Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я).
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