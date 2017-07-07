Прокурор Ленского района добился выдачи квартир для сирот

В Ленский районный суд с заявлениями о возложении обязанности на администрацию муниципального образования «Ленский район» предоставить четверым сиротам по договору социального найма благоустроенное жилье специализированного жилищного фонда обратился прокурор района.

Лица, в чьих интересах заявлены иски, включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и подлежали обеспечению жилыми помещениями в 2016 году.

Однако, в нарушение Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», иных нормативных актов, администрацией МР «Ленский район» жилые помещения им не предоставлены.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявления прокурора в полном объеме.

Администрация района выступая в качестве ответчика не согласилась с решениями суда и обжаловала их в апелляционном порядке.

Верховным судом Республики Саха (Якутия) решения Ленского районного суда оставлены без изменения, жалоба ответчика без удовлетворения.

Таким образом, администрация муниципального образования «Ленский район» обязана предоставить четверым сиротам жилые помещения специализированого жилищного фонда, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам применительно к условиям г. Ленска.