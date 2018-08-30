Прокуратура заставила МУП из Якутии выплатить миллионный долг по зарплате

Прокуратура Верхневилюйского района Республики Саха (Якутия) провела проверку исполнения трудового законодательства, в ходе которой в муниципальном унитарном предприятии «Благоустройство» выявлена задолженность по выплате работникам заработной платы.

Установлено, что образованию задолженности способствовала неэффективная организация процесса взыскания дебиторской задолженности перед предприятием и бездействие руководства предприятия и его учредителя, что, в свою очередь, повлекло длительную невыплату заработной платы работникам.

Прокуратура района внесла представления об устранении нарушений федерального законодательства в адрес директора МУП «Благоустройство», его учредителя и в организации, имеющие задолженность перед предприятием. Также возбудила в отношении предприятия и его директора дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ — невыплата в установленный срок заработной платы, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, итогам рассмотрения которых виновные лица привлечены к ответственности в виде назначения административных штрафов на общую сумму 40 000 рублей.

В связи с тем, что эффективные меры по предотвращению дальнейших нарушений трудовых прав работников руководством МУП «Благоустройство» не принимаются, прокуратура района инициировала привлечение предприятия и его директора к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ — повторная невыплата в установленный срок заработной платы. Виновным лицам назначены штрафы на сумму 70 000 рублей.

В результате принятого комплекса мер прокурорского реагирования задолженность по выплате заработной платы перед работниками МУП «Благоустройство», превышающая 1 миллион рублей, полностью погашена, трудовые права работников восстановлены.