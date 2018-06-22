Прокуратура заставила министра транспорта  Якутии заплатить штраф  

Прокуратура Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) в нарушение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» имеет задолженность по полной оплате государственного контракта на оказание услуг почтовой связи. Сумма задолженности на момент прокурорской проверки составила свыше 4 млн.рублей.

Неоплата в срок контрактов повлекла существенное нарушение прав субъектов предпринимательства.

В связи с этим прокуратура республики возбудила в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства республики дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд).

Министерством финансов Республики Саха (Якутия) по результатам его рассмотрения принято решение о прекращении производства в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Данное незаконное решение по протесту прокуратуры республики отменено Якутским городским судом с направлением дела на новое рассмотрение. Данная позиция поддержана Верховным судом Республики Саха (Якутия).

По результатам нового рассмотрения административного материала постановлением заместителя министра финансов Республики Саха (Якутия) министр транспорта и дорожного хозяйства привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность перед исполнителем по государственному контракту погашена в полном объеме.