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9 июня 2018, 11:12
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Прокуратура заставила министерства погасить долги предпринимателям на 280 млн. рублей

На особом внимании прокуратуры Якутии стоит вопрос защиты прав субъектов предпринимательства, в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам.

Прокурорами с начала 2018 года по фактам нарушений сроков оплаты государственных и муниципальных контрактов принято более 120 актов прокурорского реагирования, в том числе возбуждено свыше 70 административных дел по ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика сроков оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

К ответственности привлечены руководители или ответственные должностные лица Министерств связи и информационных технологий, промышленности и геологии, труда и социального развития, инвестиционного развития и предпринимательства республики, Службы государственного заказчика республики, учреждений здравоохранения, управлений ветеринарии и т.д.

В результате вмешательства прокуроров перед предпринимателями погашено в текущем году порядка 280 млн. рублей задолженности по исполненным контрактам.

В частности погашена задолженность по государственному контракту в размере более 4 млн. рублей министерством транспорта и дорожного хозяйства республики. По протестам первого заместителя прокурора республики отменены постановления о прекращении административных дел по  ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства и заместителя  министра имущественных и земельных отношений республики. Позиция прокуратуры по обоим делам поддержана Верховным судом Республики Саха (Якутия).

Названные административные материалы направлены на новое рассмотрение, на контроле также находится рассмотрение административного дела, возбужденного прокуратурой республики по ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ в отношении министра спорта республики.

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Источник: Пресс-служба прокуратуры Республики Саха *Якутия).
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