Прокуратура защитила права работников банно-прачечного треста

Прокуратура Якутска провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Банно-прачечный трест».

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ общество имеет задолженность по выплате заработной платы перед своими работниками в сумме свыше 1 млн. 400 тыс. рублей.

В целях защиты нарушенных прав граждан, прокуратура г. Якутска внесла в адрес генерального директора общества представление, направила в интересах работников заявления в суд о взыскании задолженности по заработной плате. Кроме того, в отношении руководителя и юридического лица – ООО «Банно-прачечный трест» прокуратура возбудила административные дела по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

Все акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.

В результате вмешательства прокуратуры в настоящее время задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме, права работников восстановлены.