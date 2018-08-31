Прокуратура защищает права амгинцев, пострадавших от паводка

В результате весеннего половодья в Амгинском районе многие граждане, чьи дома и имущество пострадало от стихии и у которых отсутствовала регистрация по месту жительства получили отказы от органов местного самоуправления во включении их в списки граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости и выплате единовременной материальной помощи.

Прокуратурой Амгинского района в период июнь-август 2018 года проведена работа по приему и правовому консультированию пострадавших, а также защите в суде прав социально незащищенной категории граждан на возмещение ущерба, причиненного их имуществу вследствие чрезвычайной ситуации.

На предмет законности проверены отказы органов местного самоуправления МО «Чапчылганский наслег» и МО «Амгинский наслег» во включении граждан в списки пострадавших. Установлено, что отказ со стороны органов местного самоуправления во всех случаях мотивировался отсутствием у данных граждан постоянной регистрации по месту жительства на момент чрезвычайной ситуации. Многие из пострадавших действительно не имели прописки и проживали в арендованном жилье или же не предприняли своевременных мер по регистрации себя и своих детей по месту жительства. Имеются также случаи необоснованного отказа гражданам, имеющим постоянную регистрацию по месту жительства.

По итогам прокурорской проверки в районный суд предъявлены исковые заявления в интересах 31 лица, среди которых многодетные семьи, пенсионеры, несовершеннолетние и инвалиды, которые не имеют возможности самостоятельно защищать в суде свои интересы.

В настоящее время судом удовлетворены исковые требования прокуратуры района о включении в списки пострадавших 11 человек. Остальные заявления находятся на рассмотрении.