Прокуратура Якутска защитила женщину

Прокуратура г.Якутска провела проверку по обращению женщины о незаконном снятии её с учета в качестве нуждающейся в жилом помещении.

Установлено, что заявительница состояла на указанном учете с 1974 года, с которого снята решением Общественной жилищно-бытовой комиссии в мае 2016 года в связи с отсутствием у неё постоянной регистрации на территории ГО «город Якутск» (заявительница имеет регистрацию по месту временного пребывания в мкр.Марха).

При этом в нарушение Жилищного кодекса РФ в решении не указано основание снятия её с учета.

Согласно ст. 3 Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, а ч. 1 ст. 56 Жилищного кодекса РФ не содержит такого основания для снятия с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении, как отсутствие постоянной регистрации.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура г.Якутска внесла представление в Окружную администрацию.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования решение жилищно-бытовой комиссии отменено, заявительница восстановлена на учете нуждающихся в жилых помещениях.