АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
24
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.23
 67.30
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.07.2017, 11:20
Происшествия
В селе Рассолода завышали цены
05.07.2017, 11:19
Экономика
Виктор Федоров: Якутия должна уходить с Осетрово в Нижний Бестях
05.07.2017, 11:10
Общество
Прокуратура Якутска защитила социальные права пенсионерки
05.07.2017, 11:00
Происшествия
Самое быстрое раскрытие преступления
05.07.2017, 10:50
Общество
Год добра: в Якутске продолжается экологическая акция «Вызов-кузов»
05.07.2017, 10:40
Республика
Для борьбы с лесными пожарами в Якутию прибыла парашютно-десантная служба Рослесхоза
05.07.2017, 10:30
Общество
МЧС: рекомендации для родителей по детской безопасности
05.07.2017, 10:27
Общество
Сегодня день рождения политика и журналиста
05.07.2017, 10:20
Спорт
С победами вернулись алданцы с XII Спартакиады по адаптивным видам спорта
05.07.2017, 10:10
Столица
В Якутске пройдет Всероссийская ярмарка меда 
05.07.2017, 9:55
Финансы
РСХБ привлечет 1 млрд юаней от Государственного банка развития Китая
05.07.2017, 9:44
Республика
Энергетики «Якутскэнерго» устраняют последствия урагана
05.07.2017, 9:35
Культура & Образование
Егор Борисов встретился с сенатором Рафаилом Зинуровым
05.07.2017, 9:25
Столица
Народный бюджет: в Якутске открыли сквер «Девочка с олененком» 
05.07.2017, 9:13
Общество
Общественная палата города Якутска обсудила вопросы безопасности детей
05.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 5 июля 2017 г.
04.07.2017, 21:58
Экономика
Ил Тумэн утвердил отчет о результатах приватизации госимущества Якутия за 2016 год
04.07.2017, 21:50
Желток
Позитив
Известная журналистка стала мамой!
04.07.2017, 20:25
Культура & Образование
Манчаары – путь в легенду: Открылась выставка скульптур Рафаила Зинурова
04.07.2017, 19:50
Финансы
Утвержден отчет об исполнении Бюджета-2016 ТФОМС Якутии
04.07.2017, 19:35
Политика
Утвержден руководитель аппарата Ил Тумэна
04.07.2017, 19:03
Столица
В Центральном и Октябрьском округах проверили соблюдение Правил благоустройства
04.07.2017, 18:05
Столица
5 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
04.07.2017, 17:59
Финансы
РСХБ установил ставки по ипотеке от 9,5% годовых
04.07.2017, 17:39
Культура & Образование
Обряд кумысопития от компаний «Камелек» и «Киэргэ»
04.07.2017, 17:24
Политика
Экстра
Матвей Евсеев и Иван Андросов больше не депутаты Ил Тумэна
04.07.2017, 17:00
Экономика
О новом порядке ценообразования на электроэнергию в Алдане и Нерюнгри
04.07.2017, 16:55
Финансы
Акционеры избрали Людмилу Николаеву председателем правления Алмазэргиэнбанка 
04.07.2017, 16:51
Происшествия
Девушка показала полицейскому неприличный жест и попала под суд
04.07.2017, 16:30
Культура & Образование
Как противостоять энергетическим вампирам расскажут на «Open. лекции»
04.07.2017, 16:28
Культура & Образование
Абитуриент-2017: специальность социолога пользуется спросом у выпускников школ
04.07.2017, 16:19
Республика
Оймяконцы вновь остались без моста
04.07.2017, 16:14
Спорт
Два якутских борца едут в Индию
04.07.2017, 15:59
Спорт
Якутянка Диана Адасько — победительница первенства России по легкой атлетике!
04.07.2017, 15:47
Экология
Минприроды Якутии проверяет сообщение о нефтяной пленке на реке Нюе
04.07.2017, 15:39
Культура & Образование
Программа Форума «Эпосы народов мира»
04.07.2017, 15:26
Республика
100 парашютистов-десантников Рослесхоза тушат пожары в Якутии
04.07.2017, 15:04
Происшествия
Мошенница в якутском инстаграме
04.07.2017, 15:00
Общество
Суперприз от «Киэргэ» выиграл байкер из Благовещенска
04.07.2017, 14:53
Происшествия
В сгоревшей избушке у села Модут обнаружено тело
04.07.2017, 14:40
Финансы
Парламентарии утвердили поправки в бюджет
04.07.2017, 14:32
Финансы
За общедомовое имущество платит каждый
04.07.2017, 14:10
Экономика
Якутнедра в сентябре проведут торги по 6 участкам углеводородов
04.07.2017, 13:57
Общество
Ил Тумэн избрал мировых судей
04.07.2017, 13:50
Политика
Ил Тумэн утвердил членов ЦИК Якутии
04.07.2017, 13:46
Происшествия
Смягчен приговор китаянке, похитившей на выставке якутский бриллиант
04.07.2017, 13:06
Культура & Образование
Якутская актриса исполнила главную роль в московском спектакле
04.07.2017, 12:52
Красота & Здоровье
Видео
Анонс
Знаменитые академики съедутся в Якутск на историческую конференцию
04.07.2017, 12:46
Происшествия
Злоумышленник сам пришел в полицию с повинной
04.07.2017, 12:46
Финансы
Депутаты утвердили Бюджет-2016 год в окончательном чтении
04.07.2017, 12:45
Происшествия
Вор проник в квартиру через форточку
04.07.2017, 12:42
Финансы
Парламентарии утвердили поправки в Бюджет — 2017-2019
04.07.2017, 12:37
Культура & Образование
Итоги детской премии «Кэскил»
04.07.2017, 12:31
Экология
«Тяжмаш» оспаривает тендер АЛРОСА на 1,2 млрд. руб., выигранный австрийцами
04.07.2017, 12:26
Происшествия
Табак, сигареты, кастеты, янтарь. Что везли якутяне, в отчете таможенников
04.07.2017, 12:15
Общество
С ЭЦП нотариус не нужен
04.07.2017, 12:00
Республика
Навигация-2017: завершен завоз топлива по реке Вилюй
04.07.2017, 11:59
Происшествия
Экстра
В Якутии при ремонте моста погиб мужчина
04.07.2017, 11:57
Общество
Дипломы без мест обучения
04.07.2017, 11:48
Политика
На пленарном заседании наградили народных депутатов
04.07.2017, 11:43
Общество
Взгляд эколога на Булуус
04.07.2017, 11:40
Политика
Кандидатуры кандидатов в ЦИК включены в бюллетень тайного голосования
04.07.2017, 11:33
Столица
«Опомнись, родитель!» Дети организовали выставку на колесах
04.07.2017, 11:33
Политика
Омбудсмен Якутии досрочно прекратил свои полномочия
04.07.2017, 11:23
Республика
Совместный рейд на воде
04.07.2017, 11:11
Столица
Дети в «Энергетике» лучше всех знают правила пожарной безопасности
04.07.2017, 11:02
Столица
Три года обещанного ждут: дольщики «Симиир» вновь остались без ключей 
04.07.2017, 10:41
Происшествия
В Ленском районе Якутии госинспекторы выявили факт незаконной добычи лося (фото 18+)
04.07.2017, 10:34
Происшествия
Видео
Слухи и факты: в Якутии медведь убил двух человек, еще двое утонули, спасаясь от него
04.07.2017, 10:31
Политика
Ирина Подмазкова стала новым депутатом Ил Тумэна
04.07.2017, 10:23
Происшествия
В Магане пожарные спасли от огня двухэтажный дом
04.07.2017, 10:21
Политика
XXX сессия Ил Тумэна начала свою работу
Архив новостей
Общество
5 июля 2017, 11:10
52

Прокуратура Якутска защитила социальные права пенсионерки

Прокуратура города Якутска провела проверку по жалобе пенсионерки на отказ ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г. Якутске в предоставлении ей компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Установлено, что в  период с 11 по 25 августа 2016 года заявительница находилась на отдыхе в г.Харбин Китайской Народной Республики. Будучи неработающей пенсионеркой, по приезду обратилась в Пенсионный фонд для получения компенсации в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Расходы женщины по проезду к месту отдыха и обратно составили 39936 руб., а с учетом данных ортодромии стоимость проезда по территории Российской Федерации составила 28 566 руб.

Поскольку Пенсионный фонд лишил пенсионерку права на получение положенной по закону компенсации, прокуратура города обратилась в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ для защиты ее социальных прав.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление  прокуратуры.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры г.Якутска.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики 
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.06.2017, 14:41
Политика
Эксклюзив
Официально: Почему Егор Борисов не поехал нынче на Ысыах Олонхо
30.06.2017, 12:29
Происшествия
SOS
Во Владивостоке пропали мать и дочь из Якутии
29.06.2017, 13:46
Республика
Эксклюзив
Ил Дархан проигнорировал Ысыах Олонхо в Вилюйске
02.07.2017, 14:00
Столица
Видео
Эксклюзив
Шторм в Якутске
02.07.2017, 16:34
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
Шторм и буря в заречных улусах — фотографии разрушений
29.06.2017, 15:00
Политика
Генпрокуратура и Минвостокразвития РФ раскритиковали Якутию
01.07.2017, 13:30
Путешествия
Самолет рейса Москва-Якутск совершил вынужденную посадку
02.07.2017, 10:12
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Рухнула трибуна Аал Луук Мас Ысыаха Олонхо 2017
03.07.2017, 11:56
Политика
Отставка
01.07.2017, 12:01
Желток
Фотофакт
Звезда якутского Инстаграма получила подарок от депутата из Москвы
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
05.07.2017

Виктор Федоров: Якутия должна уходить с Осетрово в Нижний Бестях

Позитив
Желток
04.07.2017

Известная журналистка стала мамой!

Спорт
04.07.2017

Якутянка Диана Адасько — победительница первенства России по легкой атлетике!

Общество
04.07.2017

Суперприз от «Киэргэ» выиграл байкер из Благовещенска

Политика
04.07.2017

Ил Тумэн утвердил членов ЦИК Якутии

Культура & Образование
04.07.2017

Якутская актриса исполнила главную роль в московском спектакле

Видео Анонс
Красота & Здоровье
04.07.2017

Знаменитые академики съедутся в Якутск на историческую конференцию

Экология
04.07.2017

«Тяжмаш» оспаривает тендер АЛРОСА на 1,2 млрд. руб., выигранный австрийцами