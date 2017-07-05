Прокуратура Якутска защитила социальные права пенсионерки

Прокуратура города Якутска провела проверку по жалобе пенсионерки на отказ ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г. Якутске в предоставлении ей компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Установлено, что в период с 11 по 25 августа 2016 года заявительница находилась на отдыхе в г.Харбин Китайской Народной Республики. Будучи неработающей пенсионеркой, по приезду обратилась в Пенсионный фонд для получения компенсации в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Расходы женщины по проезду к месту отдыха и обратно составили 39936 руб., а с учетом данных ортодромии стоимость проезда по территории Российской Федерации составила 28 566 руб.

Поскольку Пенсионный фонд лишил пенсионерку права на получение положенной по закону компенсации, прокуратура города обратилась в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ для защиты ее социальных прав.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокуратуры.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры г.Якутска.