Прокуратура Якутска обязала УК сделать скидку многодетной семье на коммунальные услуги

Прокуратура г.Якутска провела проверку по обращению многодетной семьи по вопросу не предоставления им скидки за коммунальные платежи.

Установлено, что семья заявителей имеет 4-х несовершеннолетних детей и состоит на учете как малоимущая. Управляющей компанией, обслуживающей дом, в котором проживает многодетная семья, является ООО «Управляющая организация «ЖКХ Столичное».

В декабре 2016 года глава семьи обратился с письменным заявлением в управляющую компанию о предоставлении скидки в размере 30% на оплату за коммунальные услуги, на которое им получен отказ.

Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» для многодетных семей предусмотрен ряд льгот, в том числе скидка в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, — от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на данной территории.

В соответствии со сложившейся судебной практикой управляющие компании несут обязанность по предоставлению потребителям указанной льготы, на основании чего в последующем могут обратиться с требованиями о возмещении убытков к Министерству финансов РФ в лице казны.

Для защиты нарушенных социальных прав семьи прокуратура г.Якутска обратилась в Якутский городской суд с исковым заявлением к ООО УК «ЖКХ Столичное» об обязании установить заявителям 30% скидку за коммунальные услуги. Иск прокуратуры был удовлетворен.

Не согласившись с решением суда, ответчик обратился в Верховный суд Республики Саха (Якутия) с апелляционной жалобой, по результатам рассмотрения которой решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.