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12 декабря 2017, 13:10
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Прокуратура Якутии защищает права пенсионеров на оплату проезда к месту отдыха

В соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации устанавливаются государственные гарантии социальной защиты пенсионеров.

Помимо пенсионных выплат и иных мер социальной поддержки согласно ст. 34 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» неработающие граждане, являющиеся получателями страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, вправе получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации один раз в два года. Правила компенсации указанных расходов утверждены постановлением Правительства РФ от 01.04.2005 № 176.

Аналогичное право имеют пенсионеры из категорий граждан, указанных в ст. 6.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» (инвалиды, дети-инвалиды, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, определённые законом ветераны боевых действий, военнослужащие,  лица, работавшие в период ВОВ, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий и т.д.), не использовавшие при предоставлении путёвки на санаторно-курортное лечение право на получение социальной услуги в виде бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (п. 4 Правил).

Компенсация может производиться в виде:

а) предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно;

б) возмещения фактически произведённых пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах, установленных Правилами.

Компенсация в виде возмещения фактически произведённых расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в размере, не превышающем стоимость проезда:

а) железнодорожным транспортом — в плацкартном вагоне пассажирского поезда;

б) внутренним водным транспортом — в каюте III категории речного судна всех линий сообщений;

в) морским транспортом — в каюте IV — V групп морского судна регулярных транспортных линий;

г) воздушным транспортом — в салоне экономического класса. При использовании воздушного транспорта для проезда пенсионера к месту отдыха на территории Российской Федерации и (или) обратно проездные документы оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту отдыха либо если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту отдыха и (или) обратно;

д) автомобильным транспортом — в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении.

Заявление о компенсации и документы, необходимые для предоставления компенсации, могут быть представлены пенсионером или его законным или уполномоченным представителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства непосредственно, по почте, через МФЦ либо с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации «Личный кабинет застрахованного лица».

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 10 рабочих дней со дня подачи пенсионером или его представителем заявления о компенсации и документов, необходимых для предоставления компенсации, принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации.

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации уведомляет пенсионера или его представителя о принятом решении не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации способом, которым пенсионером или представителем подано заявление о компенсации.

В случае обращения пенсионера или представителя через МФЦ уведомление о принятом решении не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём принятия решения, направляется в многофункциональный центр (п. 8 Правил).

Вместе с тем, принятые пенсионным органом решения об отказе в выплате компенсации пенсионеру не всегда бывают законными. Такие решения могут быть обжалованы в органы прокуратуры республики либо в судебном порядке.

К примеру, прокуратурой Хангаласского района установлено, что гражданка М., являясь получателем трудовой пенсии по старости, с целью отдыха вылетела рейсом по маршруту г. Якутск – г. Москва – г. Рига — г. Москва – г. Якутск. Заявительница обратилась в пенсионный орган с заявлением о предоставлении компенсации в виде возмещения фактически произведённых расходов на оплату стоимости проезда на территории Российской Федерации по маршруту Якутск-Москва-Якутск.

По результатам рассмотрения документов в нарушение указанных выше положений закона пенсионным органом принято решение об отказе в выплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда. Управление Пенсионного фонда РФ в Хангаласском районе мотивировало решение тем, что гражданка М. отдыхала за пределами территории Российской Федерации.

14.03.2017 прокуратурой Хангаласского района в интересах заявительницы в мировой суд направлено исковое заявление о взыскании с Государственного учреждения — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Хангаласском районе Республики Саха (Якутия) компенсации расходов на приобретение авиабилетов к месту отдыха и обратно в размере 36 366 рублей, которое было в установленном порядке рассмотрено и удовлетворено.

29.05.2017 во исполнение решения суда ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Хангаласском районе пенсионеру выплачены денежные средства в полном объёме.

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Источник: Прокурор отдела по надзору за законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры республики Алексей Федоров.
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