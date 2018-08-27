Прокуратура Якутии заметила вопиющую ошибку судебных приставов

Органами прокуратуры республики на системной основе осуществляется работа по обеспечению достоверности уголовно-правовой статистики, которая включает в себя обеспечение полного и достоверного государственного единого статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора.

Например, в июле текущего года управлением правовой статистики прокуратуры республики в ходе проверки отдельных показателей о состоянии преступности выявлены факты искажений количества несовершеннолетних потерпевших.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству потерпевшим является лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный и моральный вред. Лицо, пострадавшее от преступления, признается потерпевшим независимо от его возраста, физического или психического состояния.

Объективная сторона преступления, предусмотренная ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», выражается в неуплате родителями средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста. Указанное преступление посягает в первую очередь на интересы, нормальное существование и полноценное развитие детей, то есть именно детям причиняется имущественный и моральный вред.

Прокуратурой установлено, что вопреки названным нормам законодательства Нерюнгринским районным отделом судебных приставов УФССП РФ по республике Саха (Якутия) по 10 уголовным делам, расследованным по ч.1 ст.157 УК РФ, в качестве потерпевших необоснованно признаны женщины — матери несовершеннолетних детей.

В этой связи прокуратурой республики принят ряд мер, в том числе с сотрудниками службы судебных приставов проведены обучающие семинары.

В адрес руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) внесено представление, по результатам рассмотрения которого, нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечены четыре дознавателя Нерюгринского отдела судебных приставов.