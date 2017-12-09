АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-39
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.28
 69.64
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.12.2017, 11:17
Происшествия
Резонанс
Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП в Мегино-Кангаласском районе
09.12.2017, 11:15
Республика
В Алданском районе прошел Бал чемпионов
09.12.2017, 9:10
Республика
Открыта ледовая переправа в Томпонском районе
09.12.2017, 9:00
Происшествия
Прокуратура Якутии: Степень ответственности за коррупционные нарушения
09.12.2017, 8:50
Происшествия
В Якутии произошло 8 пожаров
09.12.2017, 8:47
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло жуткое ДТП: 5 погибших
09.12.2017, 8:00
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
09.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 9 декабря 2017
08.12.2017, 21:36
Экономика
Объявление
Голосуем за Ольгу Григорьеву!
08.12.2017, 21:06
Спорт
АЛРОСА назвала в честь борца Виктора Лебедева добычу крупного алмаза
08.12.2017, 20:20
Политика
Якутские единороссы подвели итоги года
08.12.2017, 19:21
Республика
Общественная палата РС(Я) одобряет схему транспортировки ниобия
08.12.2017, 18:30
Красота & Здоровье
Телевизор опасен для мужской силы
08.12.2017, 18:00
Спорт
Воспитываем чемпионов: Стартовало первенство Якутии по художественной гимнастике
08.12.2017, 17:57
Происшествия
Дедушка пошел в лес за елкой и заблудился
08.12.2017, 17:50
Республика
Увеличена грузоподъемность ледовых переправ на трассе «Вилюй»
08.12.2017, 17:40
Красота & Здоровье
Мое сердце в соцсетях
08.12.2017, 17:38
Происшествия
Резонанс
В Якутии будут судить вахтовиков, несколько раз переехавших медведя «Уралом»
08.12.2017, 17:30
Республика
В Бердигестяхе открыли памятник братьям Даниловым
08.12.2017, 17:20
Столица
Подведены итоги городского конкурса «Вместе мы можем больше»
08.12.2017, 17:10
Происшествия
В Якутии мужчина продал имущество из съемной квартиры
08.12.2017, 17:00
Происшествия
Экстра
«Сахатранснефтегаз»: в 17 квартале аварийно-ремонтная работа завершится сегодня вечером
08.12.2017, 16:50
Экономика
Министерство торговли Китая рассмотрит вопрос участия в строительстве моста через Лену
08.12.2017, 16:40
Спорт
Любителей бега приглашают на республиканский чемпионат «Сулусспорт»
08.12.2017, 16:30
Происшествия
За неделю на дорогах Якутска произошло 39 ДТП
08.12.2017, 16:20
Общество
Интервью
Сорок шестой на связи
08.12.2017, 16:10
Культура & Образование
Якутские школьники состязались в ораторском искусстве
08.12.2017, 16:00
Столица
Анонс
Программа Дня конституции РФ в столице
08.12.2017, 15:50
Экономика
В Якутске открылась современная АЗС «Туймаада-Нефть»
08.12.2017, 15:40
Культура & Образование
Валентина Романова-Чыскыырай стала лауреатом международного фестиваля
08.12.2017, 15:30
Сахалыы
Видео
Тускул: Кэлэр нэдиэлэҕэ халлаан тымныы туруоҕа
08.12.2017, 15:20
Столица
В Якутске провели мастер-класс по изготовлению новогодних елочек
08.12.2017, 15:10
Общество
Судприставы Якутии: В Новый год — без долгов!
08.12.2017, 15:00
Происшествия
Жертвы закоренелого рецидивиста Евгения Кима рассказали, как лишились жилья
08.12.2017, 14:50
Культура & Образование
Юные якутяне представили проекты по достопримечательностям Якутска
08.12.2017, 14:40
Происшествия
В Мегино-Кангаласском улусе грузовик сбил электроопору
08.12.2017, 14:30
Общество
Видео
Позитив
Лучшие семьи Якутии получили премию Ил Дархана
08.12.2017, 14:20
Экономика
Средняя стоимость новогоднего стола в Якутии выросла до 7,6 тыс. рублей
08.12.2017, 14:10
Происшествия
Задержанный из-за неисправности самолет АК «Якутия» вылетел в Батагай
08.12.2017, 14:00
Столица
Интервью
Ирина Якушева о «Народном бюджете»: Максимальная открытость и польза для города – это наша главная цель
08.12.2017, 13:45
Общество
Задать вопросы по защите прав пассажиров такси Роспотребнадзору можно сейчас
08.12.2017, 13:30
Происшествия
Прикинувшись подругой, мошенник выманил у девушки 20 тысяч рублей
08.12.2017, 13:20
Происшествия
Судебные приставы арестовали имущество предприятия-должника
08.12.2017, 13:10
Общество
В Хангаласском улусе Декада инвалидов завершается  Фестивалем творчества
08.12.2017, 13:00
Спорт
Прыгун Иван Пестряков вошел в главный ТОП-10 лучших спортсменов 2017 года
08.12.2017, 12:50
Экономика
Работникам рудника «Мир» предложили работу на ведущих предприятиях ДФО
08.12.2017, 12:40
Происшествия
51-летний житель Нерюнгри под парами алкоголя убил собутыльника за нецензурную брань
08.12.2017, 12:30
Происшествия
В Якутии за неделю изъято 85 единиц оружия
08.12.2017, 12:20
Столица
Год добра: завершается конкурс на лучшее освещение городских мероприятий    
08.12.2017, 12:10
Спорт
Владимир Путин на примере Виктора Лебедева рассказал, как прессует российских спортсменов МОК
08.12.2017, 11:55
Республика
Школа №9 Алданского района распахнула двери для учеников
08.12.2017, 11:45
Общество
Аэропорт «Якутск» принял участие в декаде инвалидов
08.12.2017, 11:35
Финансы
РСХБ запустил сервис Samsung Pay для держателей карт «Мир»
08.12.2017, 11:20
Культура & Образование
Дальневосточный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» пройдёт в Якутии
08.12.2017, 11:10
Республика
Врачи Среднеколымской ЦРБ получат новую машину скорой помощи
08.12.2017, 11:00
Столица
В Якутске проходят XIII Республиканские Рождественские образовательные чтения
08.12.2017, 10:45
Происшествия
Экстра
В Оленьке по вине местных властей остались без жилья 26 человек
08.12.2017, 10:35
Общество
В День Конституции в прокуратуре республики будет проведен прием граждан
08.12.2017, 10:27
Происшествия
Житель города Ленска заказал по ватсапу крупную партию наркотиков
08.12.2017, 10:17
Происшествия
Резонанс
Нападение бродячих собак на девочку в Намцах — ответ властей
08.12.2017, 10:15
Общество
Волонтерское движение в медицине поддержали «Матери России»
08.12.2017, 10:05
Общество
Прокуратура составила социальный портрет преступников, совершающих ДТП
08.12.2017, 9:50
Культура & Образование
В Санкт-Петербурге презентована серия исторических альбомов «Пути великих свершений»
08.12.2017, 9:40
Столица
Анонс
Прямой разговор с Айсеном Николаевым
08.12.2017, 9:30
Республика
У петербуржцев появилась возможность увидеть сокровища Якутии
08.12.2017, 9:20
Финансы
«АЭБ Капитал» запустил тепло в строящемся доме по улице Клары Цеткин
08.12.2017, 9:10
Происшествия
Ночью в Якутске сгорел гараж с автомобилем
08.12.2017, 8:53
Общество
Некролог
Якутская городская Дума выражает глубокое соболезнование
08.12.2017, 8:41
Общество
Видео
Ирина Хакамада прилетела в Якутск
08.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 8 декабря 2017
08.12.2017, 3:33
Общество
Сегодня день рождения депутата, ректора и преподавателей
07.12.2017, 23:48
Столица
Позитив
Якутская городская Дума присвоила звание Виктору Лебедеву
Архив новостей
Происшествия
9 декабря 2017, 9:00
209

Прокуратура Якутии: Степень ответственности за коррупционные нарушения

Сталкиваясь в жизни с какими-либо незаконными действиями других лиц гражданам порой нелегко бывает определить являются ли эти действия коррупцией и насколько они серьёзны. Чтобы определиться необходимо знать понятие коррупции, которое закреплено в ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции».

Под коррупцией понимается незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, в т.ч. совершенное от имени или в интересах юридического лица

Любые действия или бездействия, не содержащие вышеуказанных признаков, коррупционными нарушениями не являются. Коррупционные нарушения могут выражаться в дисциплинарных проступках, административных правонарушениях или коррупционных преступлениях.

Дисциплинарный коррупционный проступок – это действие или бездействие лица, нарушающее законодательство о противодействии коррупции, но не являющееся преступлением или административным правонарушением.

Наиболее распространёнными дисциплинарными проступками являются:

— неуведомление государственным или муниципальным служащим представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры, правоохранительных органов о случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (ст.9 закона);

— непринятие государственным или муниципальным служащим мер по предотвращению возникшего или могущего возникнуть конфликта интересов, а равно неуведомление представителя нанимателя (непосредственного начальника) о возникшем конфликте интересов либо о наличии заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов (ст.10 закона);

— непредставление либо представление недостоверных неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственного (муниципального) служащего или его супруги (а) и несовершеннолетних детей (ст.8 закона) и т.д.

Так, например, дисциплинарным коррупционным проступком являлось участие заместителя руководителя Департамента экономики и финансов МО «Усть-Янский улус (район)» в процедуре размещения субсидий государственного бюджета в сфере агропромышленного комплекса (вскрытия конверта, рассмотрения  заявки на участие и признания получателем субсидии), участником которой являлся его близкий родственник — предприниматель. По результатам рассмотрения представления прокуратуры района должностное лицо уволено.

В другом случае государственный служащий Управления Росреестра по РС (Я) в справке о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не указал сведения о наличии у него на праве собственности нежилого здания, транспортного средства, а также о своих расходах на приобретение в отчетном периоде квартиры на сумму, превышающую совокупный доход с супругой за три года, предшествующих покупке. По представлению прокуратуры республики данному служащему объявлено неполное служебное соответствие.

Административным коррупционным правонарушением является  обладающее признаками коррупции действие или бездействие, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за совершение которого установлена административная ответственность, но не являющееся преступлением.

Действующее законодательство относит к числу коррупционных лишь две статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях:

незаконное вознаграждение (взятка) от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ);

привлечение работодателем к трудовой деятельности либо заказчиком  работ (услуг) к выполнению работ на условиях гражданско-правового договора бывшего или действующего государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включённую в установленный перечень, без уведомления его бывшего работодателя в 10-дневный срок (ст. 19.29 КоАП РФ).

Дела о коррупционных административных правонарушениях возбуждаются исключительно прокурором.

К примеру, генеральный директор ООО «Кластер» передал незаконное вознаграждение (взятку) заместителю директора Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина в сумме свыше 1 млн. рублей за заключение с юридическим лицом договоров на поставку технологического оборудования. По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено судом к административному штрафу в сумме 10 млн.рублей.

В другом деле АО «Алмазы Анабара» и ООО «Инвестиционно – финансовая компания ДИАСКОН-ФИНАНС»  при принятии на работу лица, ранее замещавшего должность государственной службы Администрации Главы и Правительства РС (Я), со дня увольнения которого прошло менее двух лет, в адрес бывшего работодателя в установленный законом 10-дневный срок не направили уведомление о трудоустройстве. По постановлению прокурора названным организациям судом назначены административные штрафы в общей сумме 200 тысяч рублей.

Коррупционными преступлениями являются предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации общественно опасные деяния, непосредственно посягающие на авторитет публичной службы, выражающиеся в незаконном получении должностными лицами каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких преимуществ, например:

— использование должностным лицом своих полномочий для получения имущественной выгоды (ст.285, 286 УК РФ);

— дача или получение взятки  (материальные ценности, деньги, ювелирные изделия, бытовая и иная техника, недвижимость, транспортное средство, оплата обучения детям или супругам, путевка на отдых и т.д.) за совершение действий при исполнении должностных полномочий, в том числе освобождение лица от ответственности за нарушение закона (ст.290, ст.291 УК РФ);

— хищение должностным лицом бюджетных средств (ч.3,4 ст.159 УК РФ);

— внесение должностным лицом  или служащим в официальные документы заведомо ложных или искажающих действительность сведений из корыстной или иной личной заинтересованности (ст.292 УК РФ) и др.

Так, например, глава муниципального района неправомерно вынес распоряжение о выплате денежных средств подрядчику по муниципальному контракту на строительство стадиона в размере более 10 млн. рублей в отсутствие выполненных работ. По постановлению прокурора района возбуждено уголовное дело по ст.292 УК РФ, которое находится в стадии расследования.

Директор ООО «Р» дал взятку в виде предоставления в пользование водного транспорта на безвозмездной основе руководителю государственного учреждения в сфере дорожной деятельности за оформление дополнительного соглашения к государственному контракту. Начальник одного из департаментов МИО РС (Я), используя полномочия председателя ликвидационной комиссии, совершил в корыстных целях хищение имущества и денежных средств производственного государственного унитарного предприятия городских электрических сетей «Горэнерго». За совершение коррупционных преступлений названные должностные лица привлечены к уголовной ответственности по ст. 290 и ч.4 ст.159 УК РФ соответственно.

Если Вас вынуждают дать взятку или вы уже ее дали, сообщите об этом в полицию, следственный комитет или прокуратуру, способствуйте раскрытию и расследованию преступления! Только в этом случае вы не подлежите административной и уголовной ответственности, в отношении вас могут быть применены меры безопасности с целью охраны ваших прав и свобод (ст. 291 УК РФ, ст. 11 УПК РФ).

https://www.youtube.com/watch?v=4rLs4dPFpYY

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
09.12.2017, 8:00
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
03.12.2017, 17:37
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Будут ли платить изготовители якутского ножа деньги Николаю Бурцеву?
03.12.2017, 12:35
Желток
Фотофакт
Топ-5 мутантов Якутии
03.12.2017, 23:21
Желток
Эксклюзив
Позитив
Известные люди Якутии с покровителем наступающего 2018 года  
04.12.2017, 14:30
Желток
Гламурный Павел Маринычев включился в борьбу за мандат Ил Тумэна?
07.12.2017, 18:10
Происшествия
В Якутии уничтожена партия цветов из Голландии
05.12.2017, 17:43
Происшествия
Экстра
Двигатель отказал во время полета у самолета АК «Якутия»
07.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 7 декабря 2017
08.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 8 декабря 2017
05.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 5 декабря 2017
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Спорт
08.12.2017

АЛРОСА назвала в честь борца Виктора Лебедева добычу крупного алмаза

Республика
08.12.2017

Общественная палата РС(Я) одобряет схему транспортировки ниобия

Резонанс
Происшествия
08.12.2017

В Якутии будут судить вахтовиков, несколько раз переехавших медведя «Уралом»

Экстра
Происшествия
08.12.2017

«Сахатранснефтегаз»: в 17 квартале аварийно-ремонтная работа завершится сегодня вечером

Интервью
Общество
08.12.2017

Сорок шестой на связи

Экономика
08.12.2017

В Якутске открылась современная АЗС «Туймаада-Нефть»

Культура & Образование
08.12.2017

Валентина Романова-Чыскыырай стала лауреатом международного фестиваля

Общество
08.12.2017

В Хангаласском улусе Декада инвалидов завершается  Фестивалем творчества