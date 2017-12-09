Прокуратура Якутии: Степень ответственности за коррупционные нарушения

Сталкиваясь в жизни с какими-либо незаконными действиями других лиц гражданам порой нелегко бывает определить являются ли эти действия коррупцией и насколько они серьёзны. Чтобы определиться необходимо знать понятие коррупции, которое закреплено в ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции».

Под коррупцией понимается незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, в т.ч. совершенное от имени или в интересах юридического лица

Любые действия или бездействия, не содержащие вышеуказанных признаков, коррупционными нарушениями не являются. Коррупционные нарушения могут выражаться в дисциплинарных проступках, административных правонарушениях или коррупционных преступлениях.

Дисциплинарный коррупционный проступок – это действие или бездействие лица, нарушающее законодательство о противодействии коррупции, но не являющееся преступлением или административным правонарушением.

Наиболее распространёнными дисциплинарными проступками являются:

— неуведомление государственным или муниципальным служащим представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры, правоохранительных органов о случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (ст.9 закона);

— непринятие государственным или муниципальным служащим мер по предотвращению возникшего или могущего возникнуть конфликта интересов, а равно неуведомление представителя нанимателя (непосредственного начальника) о возникшем конфликте интересов либо о наличии заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов (ст.10 закона);

— непредставление либо представление недостоверных неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственного (муниципального) служащего или его супруги (а) и несовершеннолетних детей (ст.8 закона) и т.д.

Так, например, дисциплинарным коррупционным проступком являлось участие заместителя руководителя Департамента экономики и финансов МО «Усть-Янский улус (район)» в процедуре размещения субсидий государственного бюджета в сфере агропромышленного комплекса (вскрытия конверта, рассмотрения заявки на участие и признания получателем субсидии), участником которой являлся его близкий родственник — предприниматель. По результатам рассмотрения представления прокуратуры района должностное лицо уволено.

В другом случае государственный служащий Управления Росреестра по РС (Я) в справке о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не указал сведения о наличии у него на праве собственности нежилого здания, транспортного средства, а также о своих расходах на приобретение в отчетном периоде квартиры на сумму, превышающую совокупный доход с супругой за три года, предшествующих покупке. По представлению прокуратуры республики данному служащему объявлено неполное служебное соответствие.

Административным коррупционным правонарушением является обладающее признаками коррупции действие или бездействие, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за совершение которого установлена административная ответственность, но не являющееся преступлением.

Действующее законодательство относит к числу коррупционных лишь две статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях:

незаконное вознаграждение (взятка) от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ);

привлечение работодателем к трудовой деятельности либо заказчиком работ (услуг) к выполнению работ на условиях гражданско-правового договора бывшего или действующего государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включённую в установленный перечень, без уведомления его бывшего работодателя в 10-дневный срок (ст. 19.29 КоАП РФ).

Дела о коррупционных административных правонарушениях возбуждаются исключительно прокурором.

К примеру, генеральный директор ООО «Кластер» передал незаконное вознаграждение (взятку) заместителю директора Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина в сумме свыше 1 млн. рублей за заключение с юридическим лицом договоров на поставку технологического оборудования. По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено судом к административному штрафу в сумме 10 млн.рублей.

В другом деле АО «Алмазы Анабара» и ООО «Инвестиционно – финансовая компания ДИАСКОН-ФИНАНС» при принятии на работу лица, ранее замещавшего должность государственной службы Администрации Главы и Правительства РС (Я), со дня увольнения которого прошло менее двух лет, в адрес бывшего работодателя в установленный законом 10-дневный срок не направили уведомление о трудоустройстве. По постановлению прокурора названным организациям судом назначены административные штрафы в общей сумме 200 тысяч рублей.

Коррупционными преступлениями являются предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации общественно опасные деяния, непосредственно посягающие на авторитет публичной службы, выражающиеся в незаконном получении должностными лицами каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких преимуществ, например:

— использование должностным лицом своих полномочий для получения имущественной выгоды (ст.285, 286 УК РФ);

— дача или получение взятки (материальные ценности, деньги, ювелирные изделия, бытовая и иная техника, недвижимость, транспортное средство, оплата обучения детям или супругам, путевка на отдых и т.д.) за совершение действий при исполнении должностных полномочий, в том числе освобождение лица от ответственности за нарушение закона (ст.290, ст.291 УК РФ);

— хищение должностным лицом бюджетных средств (ч.3,4 ст.159 УК РФ);

— внесение должностным лицом или служащим в официальные документы заведомо ложных или искажающих действительность сведений из корыстной или иной личной заинтересованности (ст.292 УК РФ) и др.

Так, например, глава муниципального района неправомерно вынес распоряжение о выплате денежных средств подрядчику по муниципальному контракту на строительство стадиона в размере более 10 млн. рублей в отсутствие выполненных работ. По постановлению прокурора района возбуждено уголовное дело по ст.292 УК РФ, которое находится в стадии расследования.

Директор ООО «Р» дал взятку в виде предоставления в пользование водного транспорта на безвозмездной основе руководителю государственного учреждения в сфере дорожной деятельности за оформление дополнительного соглашения к государственному контракту. Начальник одного из департаментов МИО РС (Я), используя полномочия председателя ликвидационной комиссии, совершил в корыстных целях хищение имущества и денежных средств производственного государственного унитарного предприятия городских электрических сетей «Горэнерго». За совершение коррупционных преступлений названные должностные лица привлечены к уголовной ответственности по ст. 290 и ч.4 ст.159 УК РФ соответственно.

Если Вас вынуждают дать взятку или вы уже ее дали, сообщите об этом в полицию, следственный комитет или прокуратуру, способствуйте раскрытию и расследованию преступления! Только в этом случае вы не подлежите административной и уголовной ответственности, в отношении вас могут быть применены меры безопасности с целью охраны ваших прав и свобод (ст. 291 УК РФ, ст. 11 УПК РФ).

https://www.youtube.com/watch?v=4rLs4dPFpYY