Прокуратура Якутии соболезнует родным и близким Яковлева Вениамина Федоровича
Вениамин Федорович заслуженный юрист России, доктор юридических наук, автор многочисленных научных публикаций, в 1992-2005 годах председатель Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, советник Президента Российской Федерации.
Свой трудовой путь Вениамин Федорович после окончания в 1953 году Свердловского юридического института начал в Якутии, где по окончании института работал в юридической школе города Якутска, а с 1956 по 1960 годы в прокуратуре Якутской АССР.
Где бы ни работал Вениамин Федорович, везде пользовался заслуженным непререкаемым авторитетом и привил в коллегах сознание того, что избранная профессия требует от человека не только профессионализма и компетентности, но и высоких нравственных качеств. За свою трудовую деятельность он внес огромный вклад в дело становления законности и правопорядка, являясь всегда для всех примером добросовестного исполнения служебных обязанностей, принципиального отстаивания интересов общества и государства, прав и законных интересов граждан.
В это тяжелое для родных и близких Вениамина Федоровича время разделяем Вашу горечь невосполнимой утраты. Прокуратура республики скорбит вместе с Вами.
Прокурор республики Н.Л. Пилипчук
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