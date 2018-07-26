Прокуратура Якутии соболезнует

Вениамин Федорович заслуженный юрист России, доктор юридических наук, автор многочисленных научных публикаций, в 1992-2005 годах председатель Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, советник Президента Российской Федерации.

Свой трудовой путь Вениамин Федорович после окончания в 1953 году Свердловского юридического института начал в Якутии, где по окончании института работал в юридической школе города Якутска, а с 1956 по 1960 годы в прокуратуре Якутской АССР.

Где бы ни работал Вениамин Федорович, везде пользовался заслуженным непререкаемым авторитетом и привил в коллегах сознание того, что избранная профессия требует от человека не только профессионализма и компетентности, но и высоких нравственных качеств. За свою трудовую деятельность он внес огромный вклад в дело становления законности и правопорядка, являясь всегда для всех примером добросовестного исполнения служебных обязанностей, принципиального отстаивания интересов общества и государства, прав и законных интересов граждан.

В это тяжелое для родных и близких Вениамина Федоровича время разделяем Вашу горечь невосполнимой утраты. Прокуратура республики скорбит вместе с Вами.

Прокурор республики Н.Л. Пилипчук