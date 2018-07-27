Прокуратура Якутии: Ситуация с обманутыми дольщиками остается напряженной

В 1 полугодии 2018 года в сфере соблюдения жилищных прав граждан прокурорами выявлено свыше 1,9 тыс.нарушений закона, в целях устранения которых принято 983 акта прокурорского реагирования, к различным видам ответственности привлечено более 170 лиц.

Активно прокурорами защищались жилищные права социально незащищенной категории граждан- детей-сирот, инвалидов, многодетных семей.

В частности, по представлению прокурора Булунского района 3-хкомнатной благоустроенной квартирой обеспечена мать 7 детей, 5 из которых являются несовершеннолетними, проживавшие до вмешательства прокурора в непригодном жилом помещении. В г. Олекминск по иску прокурора семье с малолетними детьми, которой при сносе не было предоставлено по договору социального найма жилье, выделена квартира, отвечающая всем установленным требованиям. В результате системного надзора прокуратуры Вилюйского района, в начале 2018 года обеспечены жилыми помещениями 40 граждан, из числа детей-сирот и т.д.

В ходе проверки реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов, прокурорами выявлено более 100 нарушений, установлены факты несоблюдения сроков проведения капитального ремонта, проведения капитального ремонта в домах, признанных аварийными, некачественного выполнения строительных работ. Возбуждены уголовные дела по случаям хищения средств, направленных на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, их нецелевого использования.

С учетом состояния законности особое внимание уделялось вопросам реализации прав участников долевого строительства, где мерами прокурорского реагирования и межведомственного взаимодействия удалось добиться снижения количества проблемных объектов с 18 до 9, восстановления прав 207 дольщиков.

Вместе с тем, ситуация остается напряженной. На сегодня в республике в реестре пострадавших граждан, состоят 144 гражданина. В числе «проблемных» значатся 9 объектов трех застройщиков: ООО «Северная строительная компания» (1 объект), ООО СПФ «Черов и К» (3 объекта) в г. Якутске, ООО «Макрос» (5 объектов) в с. Чурапча.

В деятельности данных застройщиков выявлялись факты привлечения денежных средств граждан по договорам, не прошедшим регистрацию, нецелевого использования средств на сумму более 81 млн. руб., а также непринятия мер по заключению договоров страхования гражданской ответственности застройщика.

По фактам хищения денежных средств дольщиков по всем застройщикам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Проверки в рассматриваемой сфере продолжаются.