Прокуратура Якутии проводит проверку по заявлениям векселедержателей «ФТК»

Прокуратура Якутии проводит проверку по заявлениям граждан, пострадавших от действий ООО «ФТК», сообщил ЯСИА начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Иван Сергеев.

В настоящее время прокуратурой республики устанавливается количество пострадавших — покупателей векселей ООО «ФТК», а также другие обстоятельства. По результатам процессуальной проверки будет принято решение.

Напомним, ценные бумаги граждане покупали в офисах ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». По сообщениям Центробанка, сумма задолженности ООО «ФТК» по векселям на апрель 2018 года составила 4,3 миллиарда рублей.