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20 июля 2018, 15:56
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Прокуратура Якутии подвела итоги работы за 1 полугодие

Сегодня, 20 июля 2018 года состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Республики Саха (Якутия) по подведению итогов работы органов прокуратуры за 1 полугодие 2018 года  и задачах по укреплению законности и правопорядка на предстоящий период.

Коллегия прошла под председательством прокурора республики Николая Пилипчука. В её работе приняли участие заместитель начальника Управления Генеральной прокуратуры  РФ в ДФО Дмитрий Рычагов, главный федеральный инспектор по Республике Саха (Якутия) Виктор Хохрин, и.о. заместителя председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина, руководители и представители правоохранительных органов республики, прокуроры городов и районов.

С основным докладом выступил первый заместитель прокурора республики Айдар Иванов, который отметил, что в 1 полугодии 2018 годаприоритетными направлениями прокурорского надзора являлись обеспечение законности в социальной, экономической сферах, координация деятельности правоохранительных органов по профилактике и пресечению преступности, противодействие коррупции, соблюдение законности в уголовном, административном и гражданском судопроизводстве.

Отстаивая права граждан, прокуроры пресекли свыше 38 тыс. нарушений, для устранения которых принято более 24тыс.актов прокурорского реагирования, по принятым мерам к установленной законом ответственности привлечено порядка 6200 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 90 уголовных дел.

Активно прокуроры защищали права граждан на оплату труда. Во взаимодействии с органами контроля и власти,  восстановлены права 1,2 тыс. граждан, выплачено 88,4 млн.руб. задолженности по заработной плате, премий, отпускных и окончательных расчетов.

При организации надзора в сфере реализации жилищных прав граждан, прокурорами выявлено свыше 1960 нарушений закона. Приняты меры реагирования по фактам не завершения в установленные сроки строительства 11 многоквартирных домов в рамках реализации    программы переселения граждан. Возбуждены уголовные дела по хищению средств, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, нецелевого их использования. Мерами прокурорского реагирования и межведомственного взаимодействия в сфере долевого строительстваудалось добиться снижения количества проблемных объектов с 18 до 9, восстановления прав 207 дольщиков.

Оставались на контроле вопросы реализации прав граждан на охрану здоровья, где прокурорами восстановлены права порядка 400 граждан на своевременное лекарственное обеспечение, в судебном порядке защищены права граждан на качественное и своевременное оказание медицинской помощи, надлежащее проведение медицинских осмотров.

На системной основе защищались права детей. Прокурорами путем принятия 6400 актов реагирования, привлечения к ответственности свыше 1500 лиц, приняты меры по защите прав детей-сирот и инвалидов, организации отдыха и оздоровления детей, обеспечению их безопасности, профилактике безнадзорности и правонарушений.

Продолжена надзорная деятельность по отстаиванию прав предпринимателей.В результате вмешательства прокуроров в 2017 году погашено 486 млн. рублей задолженностиперед субъектами предпринимательства по исполненным ими контрактам, восстановлены права более 500 хозяйствующих субъектов. Путем отказа в согласовании пресечено 30 незаконных внеплановых проверок, уменьшено на 1880 количество плановых проверок.

С учетом состояния законности, первостепенное значение прокурорами уделено вопросам жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, где в целях устранения нарушений принято более 1880 актов реагирования. В результате принятых мер погашены сотни млн.рублей бюджетной задолженности по субсидиям на возмещение недополученных доходов перед организациями топливно-энергетического комплекса. По представлению прокуратуры республики увеличено финансирование ремонта электрических сетей на сумму порядка 178 млн.руб. Обеспечено планирование и проведение работ по ремонту  свыше 112 км электролиний, 25 км сетей теплоснабжения, 22 котельных и тепловых пунктов, трансформаторной станции.

В рамках координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, отмечается снижение на территории республики регистрации преступлений на 3,9 %, произошло снижение тяжких преступлений, средней и небольшой тяжести.  Принятие комплексных мер способствовало снижению совершения преступлений в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве. Вместе с тем, отмечается рост числа особо тяжких преступлений, а также в отношении несовершеннолетних. Отмечен существенный рост преступлений коррупционной направленности (на 52%), в данном направлении по материалам прокурорских проверок возбуждено 17 уголовных дел.

По итогам заседания коллегии, прокурор республики Николай Пилипчук, проанализировав имеющиеся проблемы и упущения при организации прокурорского надзора, определил ряд конкретных мер для повышения эффективности деятельности органов прокуратуры в предстоящем периоде.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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