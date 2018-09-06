Прокуратура Якутии обвинила чиновников в бездействии

Прокуратура Усть-Янского района провела проверку полноты и своевременности реализации администрацией МО «Поселок Нижнеянск» полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель поселения.

Установлено, что городским поселением — МО «Поселок Нижнеянск» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года проверочные мероприятия по муниципальному земельному контролю не планировались и не проводились, оценка состоянию законности в рассматриваемом направлении не давалась, меры по устранению нарушений не принималось.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес главы городского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого действенных мер по устранению нарушений и обеспечению надлежащей реализации представленных законом полномочий органом местного самоуправления не принято.

В этой связи, прокуратура района обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным рассматриваемого бездействия органа местного самоуправления.

Решением Усть-Янского районного суда административные исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на орган местного самоуправления возложена обязанность обеспечить надлежащую реализацию представленных законом полномочий в области земельного контроля.

Судебное решение в законную силу не вступило.