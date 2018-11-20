Прокуратура Якутии: Будьте внимательны к аутоагрессивному поведению несовершеннолетних

За последние годы выросло число детей, бежавших от родителей, из учебно — воспитательных учреждений, пропавших без вести. Основной причиной усиления этой опасной тенденции является отсутствие надлежащего семейного и общественного воспитания, жестокое обращение со стороны взрослых и сверстников, провоцирование несовершеннолетних на бегство и, нередко, на суицид.

За 1 полугодие 2018 года число суицидов на территории Республики Саха (Якутия) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось с 7 до 12.

Изучение способствовавших им причин и условий показало, что основная их доля вызвана семейными конфликтами и неблагополучием, боязнью насилия со стороны взрослых, конфликтами с одноклассниками, друзьями, возлюбленными, другими подростками и т.д.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации.

Согласно ч. 2 ст. 9 названного закона органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять

несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно информировать компетентные органы. Полученная информация подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем её конфиденциальность.

Статьей 14 названного закона на органы и учреждения образования возложена обязанность оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении и оказывать им помощь в обучении и воспитании детей.

Работа заместителей директоров образовательных учреждений по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов и классных руководителей должна иметь целью формирование законопослушного поведения в отношении указанной категории несовершеннолетних, их 100% вовлечения в дополнительную и летнюю занятость, получения основного общего образования, своевременного выявления фактов семейного насилия и антипедагогических мер воспитания, а также оказания им и их семьям индивидуальной педагогической, психологической помощи, привлечению к работе с данными семьями заинтересованных органов профилактики.

Ни один случай пропуска занятий по неуважительным причинам, появления в учебном

заведении в состоянии токсического, алкогольного, наркотического опьянения, с признаками телесных повреждений или в состоянии депрессии, поступление информации о нахождении несовершеннолетнего в социально-опасном положении не должен оставаться без реагирования со стороны педагогов.

В отношении указанной категории несовершеннолетних и их родителей должны составляться индивидуальные планы работы в т.ч. по направлениям предупреждения злоупотребления психоактивными веществами, жестокого обращения, суицидов и т.д.

Анализ показывает, что к «группе риска» по суициду относятся подростки: с проблемами в межличностных отношениях, «одиночки»; злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, отличающиеся девиантным или криминальным поведением, включающим физическое насилие; с затяжным депрессивным состоянием; сверхкритичные к себе подростки; страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат, от хронических или смертельных болезней (инвалиды); страдающие от болезней или покинутые окружением подростки; из социально-неблагополучных семей; с семейной историей суицида; подвергающиеся насилию и психологическому давлению со стороны взрослых или подростков.

Школа, где подростки проводят треть дня, является основным источником информации о проблемах, возникающих как в отношениях между обучающимися, так и в их семьях. В этой связи, от качества профилактической работы данного органа системы профилактики зависит очень многое.

При выявлении признаков аутоагрессивного поведения у обучающегося, подлежат своевременному установлению и устранению их причины путём бесед с самим подростком, с его друзьями, родителями, классным руководителем.

Семейный кодекс РФ, Федеральный закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» возлагают на родителей (лиц, их заменяющих) обязанность заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, ненадлежащее исполнение которой может повлечь установленную законом ответственность (ст.5.35 КоАП РФ, ст.ст.69, 73 Семейного кодекса РФ, ст.ст.156, 125

Уголовного кодекса РФ).

У каждого родителя есть возможность принять участие в профилактике аутоагрессивного поведения не только путём личного общения с ребёнком, но и путём ограничения его от негативной информации, в т.ч. на телевидении и в сети Интернет, отрицательного влияния окружающих.

С учётом вышеизложенного, законным представителям несовершеннолетних при возникновении сложностей в воспитании детей, во взаимоотношениях с ними необходимо обращаться к квалифицированной помощи школьных педагогов-психологов.

Если родители по какой-то причине не доверяют школьному психологу или опасаются нарушения конфиденциальности информации о проблемах ребёнка они могут обратиться непосредственно к психологам социально- реабилитационных центров или в мобильную кризисную службу ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодёжи».

Кроме того, по возникающим вопросам в сфере защиты прав несовершеннолетних, в т.ч. оказания медицинской, психологической, психиатрической помощи, можно получить консультацию по следующим номерам горячих линий:

Общероссийский детский телефон доверия: 8-800-2000-122;

Телефон доверия службы экстренного психологического консультирования: 8 800 100-35-50 (круглосуточно, бесплатно со всех телефонов по республике);

Телефон центра социально-психологической поддержки семьи и молодёжи при Министерстве по делам молодёжи и семейной политике РС(Я): 7(4112)32- 03-37, 42–50–25.

Телефон Мобильной кризисной службы: 8-800-100-22-83.

Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения Министерства образования РС(Я): 8 (4112) 42-28-92.



В случае если Вы узнали о каких либо фактах нарушения прав детей, совершения в их отношении противоправных действий, необходимо обратиться в следующие организации.

Телефон доверия МВД по РС(Я): 8 (4112) 42-22-22;

Телефон доверия Следственного Управления Следственного комитета РФ по РС(Я): 8(4112) 40-31-74, телефонная линия «Ребёнок в опасности»: 8(4112) 40-32-37;

Телефон дежурного прокурора Республики Саха (Якутия): 8 924 469 88 48, либо отдел по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи: 354585

Помощник прокурора Республики Саха (Якутия)

по надзору за соблюдением законов

о несовершеннолетних и молодёжи

Максим Буцяк

СКАЧАТЬ информационно-разъяснительные буклеты: «Помощь рядом!, «Жизнь наших детей в наших руках!» и «Вместе ради детей» http://proksakha.ru/category/informacionno-spravochnye-materialy/ (раздел Правовое просвещение/Информационно-разъ яснительные материалы/Забота о детях)

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