Прокуратура взялась за котельные Алданского района

Прокуратура Алданского района приняла меры в целях предотвращения нарушения прав потребителей на надлежащее теплоснабжение. Прокуратура Алданского района в октябре 2017 года провела проверку соблюдения законодательства в части обеспечения нормативов запаса твердого топлива (угля) на объектах жизнеобеспечения, эксплуатируемых АО «Теплоэнергосервис» на территории Алданского района. Установлено, что в ряде котельных, эксплуатируемых указанной организацией, количество запаса котельного топлива (основного, резервного) не соответствовало установленным требованиям, что могло создать предпосылки для нарушения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения. В связи с этим, прокуратура района направила в Алданский районный суд исковые заявления о понуждении АО «Теплоэнергосервис» обеспечить подведомственные котельные неснижаемым основным и резервным запасом топлива (каменного угля). Суд рассмотрел и удовлетворил заявления прокурора в полном объеме. В настоящее время необходимый запас топлива соответствует нормативным требованиям. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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