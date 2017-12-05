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5 декабря 2017, 10:45
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Прокуратура взялась за котельные Алданского района

Прокуратура Алданского района приняла меры в целях предотвращения нарушения прав потребителей на надлежащее теплоснабжение.

Прокуратура Алданского района в октябре 2017 года провела проверку соблюдения законодательства в части обеспечения нормативов запаса твердого топлива (угля) на объектах жизнеобеспечения, эксплуатируемых АО «Теплоэнергосервис» на территории Алданского района.

Установлено, что в ряде котельных, эксплуатируемых указанной организацией, количество запаса котельного топлива (основного, резервного) не соответствовало установленным требованиям, что могло создать предпосылки для нарушения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения.

В связи с этим, прокуратура района направила в Алданский районный суд исковые заявления о понуждении АО «Теплоэнергосервис» обеспечить подведомственные котельные неснижаемым основным и резервным запасом топлива (каменного угля).

Суд рассмотрел и удовлетворил заявления прокурора в полном объеме.

В настоящее время необходимый запас топлива соответствует нормативным требованиям.

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Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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