Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП в Мегино-Кангаласском районе

8 декабря 2017 г. около 20 ч.50 мин. поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 39-м километре Федеральной автодороги «Колыма» с участием микроавтобуса УАЗ-ССА220621-01, следовавшего из п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в с. Ытык-Кюель Таттинского района, и грузового автомобиля КамАЗ-5320, следовавшего навстречу. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств.

По предварительным данным в центральную районную больницу с. Майя Мегино-Кангаласского района доставлено трое пострадавших: водитель автомашины «КамАЗ-5320» и двое пассажиров УАЗ, погибли в результате аварии 6 человек.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, а также прокурор Мегино-Кангаласского района.

09.12.2017 СО МВД России по Мегино-Кангаласскому району возбуждено по данному факту уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ.

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой республики.