Прокуратура выявила в Жанхадинском наслеге хитрую администрацию

По материалам проверки Мегино-Кангаласского района возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, предназначенных для реализации полномочий в сфере контроля за безнадзорными животными

Прокуратура Мегино-Кангаласского района провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в администрации муниципального образования «Жанхадинский наслег».

Установлено, что в 2015 году в бюджет муниципального образования из бюджета республики на реализацию государственных полномочий по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию перечислено 144 160 рублей.

Между администрацией наслега в лице главы и индивидуальным предпринимателем заключены договоры оказания услуг на отлов, учет, передержку и содержание безнадзорных животных, в рамках которых на счет последнего перечислены вышеуказанные средства.

Выявлено, что данный договор являлся фиктивным, поскольку предприниматель не занимался проведением указанных работ, после поступления средств на счет, они им были сняты и переданы сотруднику администрации.

Часть денежных средств в сумме 32 тыс.рублей в дальнейшем использована администрацией для оплаты услуг по вылову безнадзорных животных частному лицу. Наличие остальных средств не установлено.

По результатам проверки прокуратура района направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия.