Прокуратура выявила многочисленные нарушения в пансионате для престарелых в Якутске

По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска провела проверку по статье «Пациентам частного пансионата для престарелых в Якутске не дают воду», размещенной на сайте «Storm24.media».

Установлено, что в пансионате АНО «Алгыс», рассчитанном на 24 койко-места, проживает 17 граждан, нуждающихся в особой заботе. При этом, пансионатом их права и законные интересы соблюдаются не надлежащим образом.

Так, для проживающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья не организовано диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям; на продукты питания отсутствуют сопроводительные документы, в т.ч. накладные на доставляемые готовые блюда; отсутствует меню питания проживающих с значениями энергетической ценности пищевых продуктов. Отсутствуют суточные пробы, бракеражный журнал и журнал здоровья.

В пансионате в нарушение установленных требований не предусмотрены отдельные помещения для прачечной (стиральная машина-автомат установлена в небольшом тесном техническом помещении, сушка белья проводится в общем коридоре, замачивание грязного белья осуществляется в ванной комнате), отсутствует карантинно- приемное отделение, изолятор, в комнатах для проживания отсутствуют шкафы.

Установлены нарушения в части отсутствия лицензии на осуществление медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологического заключения на медицинский кабинет. На работников не представлены личные медицинские книжки, подтверждающие прохождение периодического медицинского осмотра и наличие профилактических прививок, и т.д.

В целях защиты прав граждан, устранения нарушений закона прокуратура г. Якутска внесла в адрес АНО «Алгыс» представление, в отношении руководителя пансионата и юридического лица инициировано возбуждение административных производств по ч. 1 ст. 19.20 (осуществление деятельности, без лицензии), ст. 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий), ст. 6.4 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений), ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания).