Прокуратура вступилась за вдовца

Прокуратура города Мирного помогла детям получить материнский капитал после смерти матери.

Как сообщила ИА SakhaLife пресс-служба прокуратуры республики, В Мирном умерла женщина, у которой имелось пятеро несовершеннолетних детей, в том числе двое от брака с гражданином Б.

В марте супругу умершей женщины Управлением Пенсионного фонда РФ в Мирнинском районе было отказано в выдаче государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал двум его несовершеннолетним детям.

Основанием для отказа явилась выдача государственных сертификатов на старших детей умершей женщины Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Якутске. При этом они выданы без учета интересов 2 младших детей.

Прокуратура города Мирного не согласившись с решением пенсионного органа, обратилась в защиту прав несовершеннолетних детей в суд с заявлением о признании решений незаконными и понуждении ответчиков принять решение о предоставлении государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в равных долях всем несовершеннолетним детям умершей Г., т.е. на пятерых детей.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.