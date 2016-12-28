Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении первого зама главы улуса

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы муниципального района «Нюрбинский район»

Прокуратура Нюрбинского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд.

Установлено, что первым заместителем главы Нюрбинского района в рамках муниципального контракта заключенного на приобретение у застройщиков жилых помещений в домах малоэтажной застройки в собственность МР «Нюрбинский район» для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, изданы незаконные документы, в соответствии с которыми, застройщику по контракту незаконно осуществлена предоплата без выполнения им условий контракта.

При этом, застройщик по настоящее время не приступил к выполнению работ, сумма которых составила 15 млн.рублей.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения руководителем Нюрбинского МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в отношении первого заместителя главы муниципального района «Нюрбинский район» возбуждено уголовное дело по «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, т.е. совершение должностным лицом действий явно выходящих за пределы его полномочий с причинением тяжких последствий.

В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия.