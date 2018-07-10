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10 июля 2018, 18:45
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Прокуратура республики провела форум по пожарной безопасности лесов

 

Сегодня состоялся Четвертый открытый форум прокуратуры Республики Саха (Якутия), посвященный вопросам обеспечения пожарной безопасности лесов и прилегающих к ним населённых пунктов.

В форуме приняли участие прокурор республики Николай Пилипчук,   уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардана Гурьева, председатель Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Алексей Сергучев, и.о. министра охраны природы Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) Афанасий Семенов, заместитель директора Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Александр Исаев, руководители и представители МВД и ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия), Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия), а также таких предприятий и организаций как Якутлесресурс, Якутская база авиационной охраны лесов.

Мероприятие проведено при активном участии регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Саха (Якутия), с участием общественных организаций, объединяющих охотников, рыболовов, табунщиков и коневодов, садоводов, фермеров, лесопользователей, а также людей, которых сплачивает идея охраны окружающей среды.

Открывая форум, прокурор республики Николай Пилипчук  отметил, что   вопросы защищенности населенных пунктов и лесов республики от лесных пожаров представляют особую значимость для всего населения республики, и проведение данного мероприятия призвано обеспечить выработку и реализацию совместных мер по их профилактике.

В целом, в Республике Саха (Якутия) общая площадь земель, на которых расположены леса, составляет 254 749, 465 тыс. га.  Ежегодно пожары наносят непоправимый ущерб лесам республики,  только в текущем году в зоне обслуживания зарегистрировано более 100 лесных пожаров, сумма ущерба составила около 30 млн. рублей.

Несмотря на принимаемые органами государственной власти, местного самоуправления, реализующими полномочия в данной сфере учреждениями меры, ситуация остается напряженной, о чем свидетельствуют и результаты проверок прокуроров, которыми в преддверии пожароопасного сезона 2018 года, и в период его прохождения принято более 340 актов прокурорского реагирования.

Выявлены нарушения в сфере полноты и достаточности финансирования мероприятий по охране лесов от пожаров, недоукомплектованности силами и средствами лесопожарных формирований, факты неисполнения муниципалитетами требований пожарной безопасности, направленных на защищенность населенных пунктов от природных пожаров, в том числе по обустройству до начала пожароопасного периода соответствующих противопожарных барьеров, оснащенности должным объемом первичных средств пожарной безопасности и обеспечению беспрепятственного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения.

Приняты меры реагирования по фактам нарушений правил противопожарной безопасности в лесах. К примеру, по материалам проверки прокуратуры Усть-Майского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.261 УК РФ по факту незаконного проведения выжигания сенокосного угодья сельхоз производителем, в результате которого возник лесной пожар. По названной статье Уголовного кодекса РФ по результатам проверки прокуратуры Вилюйского района, возбуждено уголовное дело по факту лесного пожара в результате поджога мусора на свалке бытовых отходов работниками ООО «Эмник».

С учетом озвученной проблематики, в рамках мероприятия в живом диалоге обсуждены проблемы защищенности населенных пунктов и лесов республики от лесных пожаров, причин возгораний, в том числе по вине человека, их профилактики. Научным сообществом в лице заместителя директора Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Александром Исаевым до сведения присутствующих доведена проблематика влияния сельскохозяйственных палов на окружающую среду, экспертами озвучен опыт по профилактике лесных пожаров. Якутским природоохранным прокурором Андреем Ноговицыным в адрес уполномоченных органов и общественности внесен ряд конкретных предложений, направленных на профилактику лесных пожаров, их своевременное выявление и тушение. Старшим помощником прокурора республики Ириной Машковой озвучен призыв в адрес граждан не допускать нарушений правил пожарной безопасности в лесах,  не оставаться в стороне при наличии нарушений со стороны третьих лиц, в случае возгорания принимать меры по тушению и незамедлительно информировать о фактах пожаров  уполномоченные органы.

Кроме того, в ходе мероприятия, в целях профилактики среди представителей общественных организаций, иных участвующих лиц распространены разработанные прокуратурой республики буклеты об основных требованиях правил пожарной безопасности, в том числе при проведении сельскохозяйственных палов, ответственности граждан за их нарушение,  а также правах общественных объединений по защите лесов от лесных пожаров.

Завершая работу форума, прокурор республики отметил, что данное мероприятие в формате открытой дискуссии, с участием средств массовой информации и общественности позволило обсудить наиболее актуальные вопросы состояния законности в сфере защищенности населенных пунктов и лесов республики от лесных пожаров. Все внесенные предложения участников мероприятия будут учтены в работе органов прокуратуры.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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